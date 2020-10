Grenzen der Poetisierung

Arno Declair Zersplitterte Hauptfigur: Die Schauspieler Marcel Kohler, Linn Reusse, Lorena Handschin, Felix Goeser, Regine Zimmermann und Bernd Moss rekonstruieren und hinterfragen den abwesenden Protagonisten

Am Morgen des 9. März 2003 übergoss sich der 18jährige Zdenek Adamec auf der Treppe des Prager Nationalmuseums mit Benzin und zündete sich an; kurze Zeit später starb er an seinen Verbrennungen. Anders als Jan Palach, der sich 1968 am selben Ort auf gleiche Weise aus Protest gegen das sowjetische Eingreifen beim »Prager Frühling« umbrachte, ist Adamec heute kaum mehr bekannt. Kein Wunder: In einem seiner Abschiedsbriefe schrieb er über die Welt der Nachwendezeit, sie sei »korrumpiert von Geld«, keine wirkliche Demokratie, sondern eine »Herrschaft von Angestellten, Geld und Machtmenschen, die auf normalen Menschen herumtrampeln«. Der damalige tschechische Präsident Vaclav Klaus, einer der damit Gemeinten, fand denn auch Adamecs Suizid »vollkommen unglücklich, unvorsichtig und vor allem unnötig«.

Peter Handke hat in seinem neuesten, im vergangenen Sommer in Salzburg uraufgeführten Theaterstück das Ereignis zum Ansatzpunkt genommen. Der Untertitel lautet schlicht: »Eine Szene«. Die Titelfigur tritt nicht auf. Vielmehr gibt es eine Reihe von Rekonstruktionen des Geschehens, Erinnerungen an Adamec, Geschichten über ihn und Geschichten, die daran anknüpfen. In der Berliner Inszenierung Jossi Wielers ist dieser Text auf sechs Personen aufgeteilt, die manchmal mit- oder gegeneinander agieren, öfter aber solistisch – mit allenfalls kurzen Einwürfen der anderen – ihre Erzählungen vortragen.

Dabei gibt es keine Handlung im engeren Sinn. Vor allem anderen wird ein Hauptmotiv Handkes klar, das ihn spätestens seit seiner Intervention in die Debatten um den Jugoslawien-Krieg bestimmt und das zu seinem Hass auf eine bestimmte Art von Journalisten geführt hat. Es geht gegen die bloße Information, die jenseits von Zusammenhängen für Propaganda verfügbar ist oder lediglich dem Konsum von Sensationen dient. Dagegen setzt Handke die Erzählung, die das sinnlich Erfahrene vermittelt. Allein die Fakten zu bringen versperrt in dieser Sicht den Zugang zur Welt. Mit dem dichterischen Wort den Zusammenhang zu stiften erlaubt dagegen Verständigung.

Und so geht es in den Erinnerungen an Adamec auch nicht darum, schließlich die Hauptfigur und deren Leben zu kennen und daraus politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Am Beginn des Stücks wissen die Zuschauer nichts über Adamec – an seinem Ende haben sie so Widersprüchliches über ihn gehört, dass die Person, ihr Charakter und die Gründe ihres Handelns nicht im mindesten geklärt sind. Das ist kein Fehler, der irgendwie unterläuft, sondern gewollte Konsequenz von Handkes Poetik.

Ist dies einmal gesetzt, kann alles zum Gegenstand der Erzählung werden. Phantasien über Adamecs Empfindungen, Spekulationen über seine früheste Jugendzeit und seine letzten Gedanken – und von allem Gesagten auch das Gegenteil: Es gewinnt über Sprache eine sinnliche Qualität. Sogar nackte Zahlen werden in diesem Zusammenhang dichterisch. Wie viele Kilometer er von seinem Heimatort bis nach Prag zurücklegte, den Tod vor Augen, oder die Temperatur des Morgens, an dem er sich anzündete – das macht das Geschehen spürbar. Freilich, wo man nicht weiß, welcher Erzählung man glauben soll, wird auch die einzelne Zahl fragwürdig.

Handke gelingt, wieder einmal, eine Poetisierung der Welt. Das schließt sogar den Protest dagegen ein. Wenn auf eine Erzählung Bühnenfiguren mit einem knappen »Woher weißt du das?« antworten oder gar mit Zynismen; wenn auch diese Zynismen zu Erzählungen über die eigenen Haltungen und ihre Ursachen führen, dann vermeidet das Monotonie. Das gilt auch sprachlich. Handke ist klug genug, um zu wissen, dass ein durchgehend hoher Ton ermüdet und er umgangssprachliche Kon­traste braucht.

Dennoch bleibt das schwierig zu inszenieren. Über einen Abend, der kaum eine Entwicklung bringt, die Spannung zu erhalten, ist fast unmöglich. Jossi Wieler gibt nicht der Versuchung nach, durch äußerliche Effekte das Publikum bei der Sache zu halten; das hieße auch, dem Stück offen zu misstrauen und den Abend zu verlieren. Vielmehr verlässt er sich auf die Kraft von Handkes Sprache. Als Opernregisseur, der er auch ist, inszeniert er die Erzählungen im Stück als Folge von Arien, die er seinen Solisten anvertraut, unterbrochen von kurzen Ensembles. Das Formgesetz der Aufführung ist eher musikalisch als dramatisch. Charaktere einzelner Figuren, Geschichten zwischen ihnen, deutet Wieler zwar an. Doch da nach und nach fast jede Figur fast jede Haltung einnimmt, ergibt sich aus den Geschichten keine Geschichte, die die Aufführung tragen würde.

Das Ergebnis sind, trotz überschaubarer Spielzeit, Längen – auch weil es den Schauspielern unterschiedlich gut gelingt, die Nuancen von Handkes Sprache überzeugend zu vermitteln. Es ist ja auch schwierig, zu personifizieren ohne zu tun. Dahinter aber steht ein Gattungsproblem: Gegen das bloß Sichtbare stellt Handke die Erzählung als das erlebte Erinnerte. Die Bühne aber erfordert sichtbares Tun.

Und hinter dem Gattungsproblem steht ein gesellschaftlicher Mangel. Zu Recht lehnt es Handke ab, in dem Aktivismus, wie ihn die alltäglichen Nachrichten herzeigen, die tatsächlichen Zustände zu erkennen. Er bezieht sich auf die Tat Adamecs, die sich der Logik dieser Art von Politik tatsächlich verweigert. Die bürgerliche Herrschaft schiebt das Selbstopfer in den Bereich des Befremdlichen: das »unvorsichtig und unnötig« von Klaus. Handkes ästhetische Opposition erschafft Möglichkeitsräume: Was könnte sein? Die dramatische Antwort aber müsste eine Handlung sein, die zeigt, was ist und was daraus konsequent folgt.