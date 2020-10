Streik im Wochentakt

Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Stabiler Protest: Beschäftigte bei Lausitzer Konfitürenhersteller wollen keine Armutslöhne mehr (Sohland, 22.10.2020)

Die Beschäftigten der Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH in Sohland, südlich von Bautzen, haben Kondition bewiesen. Mit einer Streikwoche kämpften sie in den vergangenen Tagen für armutsfeste Tariflöhne. Aufgerufen dazu hatte der Landesbezirk Ost der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Engagierte Gewerkschafter organisierten Kundgebungen vor dem Werkstor, einen Demonstrationszug durch die Bautzener Innenstadt und Infostände vor Einzelhandelsfilialen, die Produkte des Unternehmens vertreiben.

»Die Resonanz war gut, die Stimmung kämpferisch«, sagte Olaf Klenke, NGG-Verhandlungsführer, am Freitag im jW-Gespräch. Mehrere Dutzend Beschäftigte aus der Produktion streikten schichtweise – offenbar mit einem wichtigen Effekt: Mit Beginn der neuen Woche dürfte es die ersten Lieferengpässe beim Unternehmen geben, schätzt Klenke. Die Geschäftsführung wollte sich am Freitag auf jW-Anfrage nicht äußern – nur soviel: Arbeitsabläufe in der Produktion und Verwaltung seien gestört worden, erwähnte eine Angestellte.

Die Proteste sollen ab Montag in die zweite Streikwoche gehen, so hat es die Versammlung der Streikenden am Freitag mittag beschlossen. Das Ziel: »Mit dem Billiglohnland Ost muss endlich Schluss sein«, betonte Klenke. Deshalb will die Gewerkschaft zeitnah einen tariflichen Stundenlohn von zwölf Euro durchsetzen. Der liege derzeit bei einem Großteil der Beschäftigten noch bei elf Euro, wie die NGG zum Auftakt der Aktionstage mitteilte. Konkret: Bei einer 40-Stunden-Woche erhalten Belegschaftsangehörige etwa 1.900 Euro monatlich, brutto versteht sich.

Der Geschäftsführer und Firmeneigner Werner Deharde indes blockt, legte bislang nur ein völlig unzureichendes Angebot vor: Demnach sollen sich die Monatslöhne in diesem und nächsten Jahr um jeweils 50 Euro erhöhen. »Das reicht unseren Kolleginnen und Kollegen nicht«, weiß Klenke. Hinzukomme, dass es für die Beschäftigten schon seit zwei Jahren keine Lohnerhöhung mehr gegeben habe. Deharde ist kein Unbekannter, gilt als Firmenpatriarch. 2017 wurde er zu »Sachsens Unternehmer des Jahres« gekürt und steht bis heute dem Sächsischen Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss (SANG) vor.

In dem Firmenkonglomerat, das Fruchtsäfte, Lebensmittelkonserven und Konfitüren herstellt, arbeiten derzeit knapp 100 Beschäftigte, rund 50 von ihnen direkt in der Produktion. Erstmals traten Beschäftigte im Juni des Jahres in einen Warnstreik. Mehrere Verhandlungsrunden und Gespräche blieben erfolglos. Zur Firmengruppe gehören ferner das Unternehmen Kinella im Vogtland und die gleichfalls in Sohland ansässige Lausitzer Food Ingredients GmbH. Für beide Unternehmen lehnt die Geschäftsführung bisher Tarifgespräche grundsätzlich ab. In der letztgenannten Tochterfirma sollen jW-Informationen zufolge überwiegend polnische Arbeiter unter besonders prekären Bedingungen beschäftigt sein.

Die sächsische Ernährungswirtschaft ist aktuell ein Schwerpunkt der NGG. Deren Presse-Referatsleiter Jonas Bohl sagte am Freitag gegenüber jW: »Es vergeht kaum eine Woche, wo wir nicht im Osten der Republik streiken.« Die Entwicklung sei ermutigend, dass immer mehr Mitglieder in den Arbeitskampf treten. »Hier wächst ein neues Selbstvertrauen in die eigene Stärke heran«, so Bohl. Auch Henning Homann, Generalsekretär der SPD in Sachsen, unterstützte die Streikforderungen im jW-Gespräch: »Entgelte unter zwölf Euro darf es nicht mehr geben.« Die Coronakrise könne auch nicht als Ausrede für Lohndumping gelten, denn der örtlichen Nahrungsmittelbranche gehe es wirtschaftlich dennoch gut.

Der neue Streikbeschluss der Beschäftigten ist ein klares Signal: Das Unternehmen müsse nun seine Blockade- und Hinhaltetaktik aufgeben, forderte Verhandlungsführer Klenke und versicherte: »Wir werden nicht lockerlassen.«