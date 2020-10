Auf dem Trockenen

imago images/Kai Horstmann Ohne das feuchte Nass kann selbst Tesla nicht an seiner »Gigafactory« weiterbauen

Im brandenburgischen Grünheide rollt der erste Kopf, noch bevor die »Gigafabrik« des US-Autobauers Tesla eröffnet ist: Wie RBB am Donnerstag berichtete, musste Projektleiter Evan Horetsky seinen Hut nehmen. Hintergrund waren offenbar Bauverzögerungen.

Schließlich ist Zeit Geld, vor allem wenn es um die Führungsrolle auf vielversprechenden Märkten wie der E-Mobilität geht. Das Silicon-Valley-Unternehmen hatte zuletzt bemerkenswerte Wirtschaftsdaten und noch bemerkenswertere Zielmarken vorgelegt: 500.000 Autos sollen im laufenden Geschäftsjahr vom Band rollen. Daran hält die Konzernführung trotz der Coronakrise fest. Schließlich ist die Nachfrage groß. Verkauft wird, was produziert wird. In den kommenden Jahren soll der Absatz weiter rasant gesteigert werden. Was da überhaupt nicht ins Konzept passt, sind Verzögerungen beim Aufbau der Produktionsstätten.

Dieser Umstand dürfte Horetsky nun den Job gekostet haben. Zwar wollte Tesla die Personalentscheidung gegenüber RBB nicht kommentieren. So was mache man generell nicht. Jedoch ist bekannt, dass der Fortschritt in Grünheide bereits mehrfach ins Stocken geraten war. Zuletzt war der Baustelle vom Wasserverband Strausberg-Erkner der Hahn zugedreht worden, weil Rechnungen offengeblieben waren. Zuvor habe es mehrere Mahnungen und eine zweiwöchige Frist gegeben, teilte der Verband mit. Erst als die Ausstände beglichen waren, wurde die Baustelle wieder mit Wasser versorgt. In den Medien kursieren Gerüchte, nach denen es ähnliche Probleme auch schon mit geliehenen Baumaschinen gegeben habe.

Erfahrungsgemäß reichen derartige Pannen bestenfalls für ein Bauernopfer im mittleren Management. Dass es nun gleich den Gesamtprojektleiter erwischt hat, spricht Bände darüber, wie hoch der interne Druck bei Tesla ist. Und für wie wichtig das brandenburgische Werk seitens der Konzernzentrale gehalten wird, um die ambitionierten Profitziele zu erreichen. Bereits Mitte 2021 soll die Produktion aufgenommen werden. Rund 12.000 Arbeiter sollen dann im Dreischichtbetrieb einen jährlichen Output von zunächst 100.000 Fahrzeugen erreichen. Zu Beginn soll in Gründheide das »Modell Y« produziert werden, ein elektrisch betriebener SUV mit einer Motorleistung von bis zu 450 PS. Später soll auch die Produktion des Mittelklassewagens »Modell 3« ins Märkische verlagert werden. Bis zu 40.000 Arbeiter sollen dort perspektivisch beschäftigt werden, bis zu eine halbe Million Fahrzeuge jährlich vom Band rollen.

Angesichts des straffen Zeitplans wurde mit Horetsky eigentlich ein erfahrender Tesla-Manager mit dem Projekt beauftragt. Immerhin hatte dieser bereits den Bau der hausinternen Akkufabrik im US-Bundesstaat Nevada sowie jenen der »Gigafabrik« in Shanghai koordiniert. Horetskys Nachfolger steht angeblich bereits in den Startlöchern. Wer auch immer es sein mag, er darf sich auf weiteren Ärger mit dem örtlichen Wasserverband einstellen. Zwar hatte dieser die wasserwirtschaftliche Erschließung des Werks im September gebilligt – Monate nachdem gerodet und losgebaut worden war. Doch nun warnen die Versorger vor zukünftigen Engpässen und fordern deshalb die Errichtung von Wasserspeichern auf dem Fabrikgelände. Es wird befürchtet, dass die Kunden des Verbands in zwei Jahren nicht mehr aus eigenen Wasserreserven versorgt werden können, sagte Verbandsvorsteher André Bähler am Mittwoch gegenüber RBB.

Die drohende Knappheit ergebe sich einerseits aus dem Klimawandel und andererseits aus Veränderungen bei der Flächennutzung. Durch die zunehmende industrielle Nutzung komme es zu mehr Flächenversiegelungen, wodurch wiederum weniger Regenwasser in die natürlichen unterirdischen Speicher gelange. Tesla müsse daher eigene Speicher errichten, damit durch den Verbrauch des Werks keine Engpässe im restlichen Netz verursacht werden.

Um keine Zeit zu verlieren, hatte Tesla in Grünheide mit dem Bau der Fabrik begonnen, noch bevor der rechtliche Rahmen abgesteckt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt worden waren. Die riskante Strategie kann dem Projekt noch einige Probleme bescheren, völlig egal, wer es gerade leitet.