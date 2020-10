Patrouillen gegen Pandemie

imago images/Sabine Gudath Kontrollen gab es anlässlich der Sperrstunde in der Berliner Kastanienallee schon am 10. Oktober 2020

Fast zwei Drittel der Bevölkerung wünschen sich laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des ZDF-Politbarometers stärkere Kontrollen der Einhaltung von Coronaregeln. Propagandisten eines »starken Staates« wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) oder die Innenminister von Bayern und Berlin, Joachim Herrmann (CSU) und Andreas Geisel (SPD), kommen diesem Wunsch nur zu gern nach. Großkontrollen auf den Straßen – in Berlin am Wochenende, in Bayern bereits am Freitag – sollen offenbar Handlungsfähigkeit angesichts steigender Infektionszahlen in beiden Bundesländern signalisieren. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, kritisierte die Überwachungsaktionen am Freitag gegenüber junge Welt als »Schaulaufen der Polizei«, das im Kampf gegen die Pandemie nicht wirklich helfe.

Auf Berlins Straßen sollen am Samstag und am Sonntag jeweils rund 1.000 Beamte unterwegs sein, um die Einhaltung vor allem der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen, auf Wochenmärkten, in Einkaufszentren und Geschäften sowie das Einhalten des Abstandsgebots, wo es möglich ist, zu kontrollieren. Seehofer und Geisel hatten sich am Donnerstag darauf verständigt, dass jeweils rund 500 Bundespolizisten und ebenso viele Landespolizisten die Kontrollen durchführen sollen. Ab Samstag gilt in Berlin eine neue Infektionsschutzverordnung. Sie schreibt eine Maskenpflicht für Wochenmärkte, für zehn Einkaufsstraßen wie Kurfürstendamm und Friedrichstraße, sowie für Warteschlangen und Shopping Malls vor. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen treffen.

Die Polizei werde sich auch um illegale Partys und Gruppen vor Kiosken kümmern, berichtete die Deutsche Presseagentur am Freitag. »Die verstärkten Kontrollen werden am kommenden Wochenende Tag und Nacht bis in den Montag morgen hinein stattfinden«, erklärte demnach ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Polizei werde über die teilweise neuen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie informieren. Je nach Schwere der Verstöße drohen auch Straf- oder Bußgeldverfahren. Die konkrete Einsatzplanung liege bei der Berliner Polizei, betonte er.

In Bayern gab es bereits am Freitag zum zweiten Mal seit Ausbruch der Pandemie landesweite »Schwerpunktaktionen« der Polizei zur Einhaltung der Maskenpflicht. Für Verstöße drohten Verwarnungen mit Bußgeldern in Höhe von 55 Euro, bei Vorsatz auch solche in Höhe von 250 Euro oder mehr. Bei der ersten Kontrollaktion im Frühjahr hatte die Polizei rund 3.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.

Jelpke betonte gegenüber jW, sie sei »sehr für Maskenpflicht und Abstandhalten«. Kontrollaktionen wie in Berlin und Bayern brauche es aber nicht. »Viel sinnvoller wäre eine umfassende Aufklärungs- und Überzeugungskampagne«, sagte Jelpke. Dafür müsse Personal ausgebildet werden. Entscheidend für den Infektionsschutz sei Akzeptanz für legitime Maßnahmen: »Die schafft man nicht durch massive Polizeipräsenz und das Verhängen von Bußgeldern.«

Die Bundeswehr nutzt derweil die Coronakrise, um die Beschränkungen für ihren Einsatz im Inneren zu lockern. Zur Zeit ist sie mit knapp 2.000 Soldaten bei der Bekämpfung der Pandemie im Einsatz, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Rheinischen Post (Freitag) sagte. Das Einsatzkontingent »Hilfeleistung gegen Corona«, verfüge insgesamt über 15.000 Soldaten. Allein in Gesundheitsämtern helfen demnach bundesweit 1.561 Soldaten bei der Nachverfolgung von Infektionsketten, bei der Entnahme von Abstrichen oder an Teststationen.