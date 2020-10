Im Zweifel »Quotenfrau«

dpa Prof. Sandra Ciesek und Prof. Christian Drosten teilen sich den NDR-Podcast »Coronavirus-Update«. Ihr Auftrag: Komplexes möglichst einfach erklären

Frauen würden ja gar nicht diskriminiert, sie würden nur die falschen Ausbildungsberufe wählen oder »Laberfächer« ohne klares Ziel studieren, heißt es oft von Seiten notorischer Antifeministen. Damit wird nicht zuletzt gerechtfertigt, dass Angehörige nichtakademischer Gesundheitsberufe schlechter bezahlt werden als die überwiegend männlichen Facharbeiter in der staatlich geförderten Autoindustrie.

Aber Geschlechterklischees machen auch vor einer zielstrebigen Medizinerin nicht Halt. So musste sich die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Prof. Sandra Ciesek, am vergangenen Freitag in einem Spiegel-Interview als »Quotenfrau« bezeichnen lassen – und das auch noch von Frauen: Veronika Hackenbroch und Rafaela von Bredow.

Anlass war, dass Ciesek neuerdings im Wechsel mit Prof. Christian Drosten beim NDR-Podcast »Coronavirus-Update« zu hören ist. Die heute 42jährige Professorin wurde bereits im Alter von 26 Jahren promoviert, als das Durchschnittsalter hierfür bei 32 bis 33 Jahren lag. Cieseks Habilitation folgte 2013 im Alter von 35 Jahren – damit war sie gut sechs Jahre früher dran als der Durchschnitt. Aber: »Christian Drosten hat sich im Laufe der letzten Monate zu einem Popstar entwickelt, dem jetzt auch noch das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen wurde. Sie hingegen gelten als ›die Neue an Drostens Seite‹« musste sie sich im Interview anhören. »So haben jedenfalls Bild-Zeitung und Berliner Zeitung Sie bezeichnet.« Den letzten Satz fügte die Spiegel-Redaktion nachträglich ein.

Sie sei über die Fragen irritiert gewesen, teilte Ciesek am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit und fragte nach dem Motiv: »Einschüchterung? Schlagzeilen? Führt jedenfalls dazu, dass Frau sich weiter aus solchen Dingen zurückzieht.« Spiegel-Redakteur Alexander Kühn verteidigte dort hingegen das Interview als »kritisch«.