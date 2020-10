Zum Konsens verdammt

dpa »Sanierungstarif«: Zündstoff zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gibt es genug (Stuttgart, 17.11.2016)

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wollte nicht, sie ist dazu aber tarifvertraglich verpflichtet: zur Schlichtung. Der Grund der Verweigerungshaltung ist simpel. Der aktuelle Tarifvertrag zwischen GDL und Deutscher Bahn AG endet erst Ende Februar 2021. Letztlich musste die GDL einem dreiwöchigen Schlichtungsverfahren zustimmen. Am Donnerstag tagte erstmals die Schlichtungskommission in Berlin. Das Gremien wird vom früheren brandenburgischen Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) geleitet. Zündstoff gibt es reichlich.

Die Bahn machte monatelang Druck, will einen coronabedingten »Sanierungstarifvertrag« abschließen. Tenor: Die Beschäftigten sollen sich an den Krisenlasten beteiligen. Eine kaum verhüllte Ansage, »Einschnitte« bei Personalkosten vornehmen zu wollen. »Es ist unbestreitbar, dass Corona auch bei der DB erhebliche Schäden verursacht hat, bei deren Bewältigung ein solidarischer Beitrag von allen gefragt ist«, wird Martin Seiler, DB-Vorstand Personal und Recht, in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung zitiert.

Das, was die DB AG gegenüber der GDL durchsetzen will, gelang ihr bereits Mitte September mit der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Es sei ein umfassendes, zukunftsweisendes Tarifpaket mit moderaten Lohnsteigerungen, hieß es seitens der Bahn. Die EVG rechtfertigte am 25. September den Abschluss des Vertragswerks mit einer Laufzeit von drei Jahren folgendermaßen: bis März 2023 solle es »keinerlei Lohnkürzungen oder andere Verschlechterungen der Tarifregelungen für alle Beschäftigten im Bahnkonzern« geben. Die Löhne steigen jährlich um 1,5 Prozent, »sicher und stetig«, wie der kommissarische EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel meinte.

Damit will sich die GDL nicht abfinden. Claus Weselsky, der streitlustige und streikerprobte GDL-Chef, kritisierte am Donnerstag in einem Statement den »blinden Gehorsam der Hausgewerkschaft EVG.« Das direkte Personal, also Lokführer und Zugbegleiter, habe den Verkehr auf der Schiene während der Coronakrise rund um die Uhr pünktlich und zuverlässig aufrechterhalten, so der gefürchtetste Gewerkschaftsführer der BRD. Dennoch sollen sie zur Sanierung des staatseigenen DB-Konzerns herangezogen werden. »Wir sind das Schutzschild des direkten Personals und werden deshalb alles tun, damit nicht die Kollegen die Zeche zahlen müssen«, betonte Weselsky. Denn die »Grundübel« bei der Bahn lägen seit langem im Missmanagement der Führungskräfte und den diversen Auslandsbeteiligungen des Konzerns.

Entsprechend offensiv fordert die GDL »eine allgemeine Entgelterhöhung um 4,8 Prozent bei er einer Laufzeit von zwölf Monaten.« Und beinahe klassenkämpferisch: Die DB-Führungskräfte sollen für drei Jahre auf Prämien und erfolgsabhängige Zulagen »komplett verzichten.«

Wie findet die Bahn den Forderungskatalog der GDL? »Kein Kommentar«, sagte eine DB-Sprecherin am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Beide Seiten hätten während der Schlichtung Stillschweigen vereinbart.