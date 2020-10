Continental flop, Tesla hop

imago images/localpic In Krise schon vor Coronapandemie: Protest gegen Stellenabbau bei Continental im November 2019

Die globale Automobilindustrie befindet sich im Umbruch. Zwei aktuelle Beispiele belegen das anscheinend eindrucksvoll: So schreibt der deutsche Zulieferer Continental rote Zahlen, nahezu gleichzeitig explodiert der Börsenkurs des US-Elektroautobauers Tesla. Der gilt als wertvollste Automarke der Welt, ist aber beim Umsatz noch nicht mal auf Continental-Niveau. Dennoch deuten alle Zeichen auf einen in naher Zukunft deutlich emissionsärmeren Straßenverkehr hin. Der gesellschaftliche Preis wird allerdings hoch sein – vor allem in den traditionellen Herstellungsländern.

Am Mittwoch hatte die Continental AG für das dritte Quartal einen operativen Verlust gemeldet. Auch das Gesamtergebnis werde negativ ausfallen, teilte der vom Familienunternehmen Schaeffler beherrschte und im Dax notierte Konzern aus Hannover mit. Auch die Autobranche hat weltweit mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen. Die Probleme von Continental spiegeln aber auch den Konkurrenzdruck wider, der durch die politisch forcierte Förderung des Elektroantriebs entstanden ist. Bisherige Branchengrößen sind zu Umstrukturierungen gezwungen, wollen sie nicht vom Markt verschwinden. Die Politik in den USA und der EU hat beispielsweise Emissionsnormen bezogen auf den Flottenausstoß verordnet, die nach und nach in Kraft treten. Das zwingt Autobauer entweder zur Produktion von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben oder zum Kauf von Verschmutzungsrechten, wollen sie auch weiterhin ihre Verbrenner loswerden.

Für Coninental bedeutet das: hohe Abschreibungen und Kosten für den Konzernumbau. Zwischen Juli und September musste man einen Umsatzrückgang von 7,2 Prozent auf rund 10,3 Milliarden Euro hinnehmen. Zwar hält sich der Aktienkurs seit Monaten stabil, ist allerdings auf Jahressicht um mehr als zehn Prozent zurückgegangen. Sorgen müssen sich die Beschäftigten: Weltweit stehen 30.000 Jobs auf der Kippe, davon 13.000 in Deutschland. Mehrere Werke sollen dichtgemacht werden. Wird dies exekutiert – andere Hersteller haben ähnliche Pläne – hat das Folgen in den betroffenen Regionen und kann einen volkswirtschaftlichen Abwärtstrend auslösen: Weniger Kaufkraft, geringere Steuereinnahmen, sinkende Wirtschaftsleistung, steigende Staatsverschuldung.

Mit hohen Kosten hat auch Tesla zu kämpfen. Der US-Konzern zählt zwar gemessen am Weltmarkt immer noch als Nischenanbieter. Doch er hat sich dank des Umstellungsdrucks schadstoffarme oder emissionsfreie Fahrzeuge zu bauen das Avantgarde-Image zugelegt. Dazu trug neben begehrten Produkten vor allem eine durch die Medien weltweit unterstützte Marketingstrategie bei. Inzwischen konnte der Konzern zum fünften Male hintereinander einen Quartalsgewinn ausweisen. Was für die Konkurrenten als Standard vorausgesetzt wird, feiern Börsenanleger und Medien bei Tesla als Sensation.

In den Monaten Juli bis Ende September wies Tesla einen Nettogewinn von 331 Millionen US-Dollar (279 Millionen Euro) aus, wie der Konzern am Mittwoch (Ortszeit) in Palo Alto mitteilte. Damit steigerte das Unternehmen des Börsenentertainers Elon Musk das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 131 Prozent. Der Umsatz wuchs um 39 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Allerdings resultieren die Gewinne nach wie vor nicht aus der Herstellung der Elektroautos. Die dazu fehlenden Millioneneinnahmen generiert der Konzern vor allem mit dem Verkauf von Verschmutzungsrechten an die angeschlagene Konkurrenz.

Nicht nur Umweltbewusste lieben Tesla: Mit seinen 2020 angestrebt 500.000 ausgelieferten Fahrzeugen, bringt es der Konzern auf einen Börsenwert von fast 400 Milliarden Dollar (Daimler derzeit gerade auf etwa 61 Milliarden Dollar). Dieser kumulierte aktuelle Preis aller Anteilscheine hat in den letzten zwölf Monaten um fast 730 Prozent zugelegt – eine Spekulationsblase, die in keinem Verhältnis zu den möglichen (zukünftigen) Dividenden steht, aber den Zockern satte Profite einbringen, oder platzen kann.