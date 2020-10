Mehr als 11.000 Neuinfektionen

Danny Lawson/PA Wire/dpa Abendliche Treffen unter Freunden führen auch andernorts zu Coronaneuinfektionen (Manchester, 11.10.2020)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft die Coronalage in der BRD angesichts eines neuen Höchststandes bei den täglich gemeldeten Neuinfektionen als »sehr ernst« ein. Es könne in einzelnen Regionen zu einem unkontrollierbaren Ausbruch kommen, die Ausbreitung könne aber auch verlangsamt werden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland stieg auf 11.287 und lag damit erstmals über der Marke von 10.000. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen habe sich laut Wieler innerhalb von zwei Wochen auf 943 verdoppelt. Der Anteil der positiven Resultate an allen Coronatests steigt nach Angaben des RKI-Chefs ebenfalls wieder. Dieser habe zu Beginn der Pandemie bei neun Prozent gelegen, sei im Sommer auf ein Prozent gesunken und liege jetzt bei drei Prozent.

Als wichtigsten Bereich für die aktuellen Ausbrüche nannte Wieler private Feiern. Dort wo Menschen zusammenkämen und eine starke Interaktion etwa durch lautes Sprechen oder Lachen stattfinde, sei das Ansteckungsrisiko höher. Der öffentliche Nahverkehr, wo weniger Interaktion stattfinde, spiele dagegen bei den Infektionen nur eine geringe Rolle, sagte der RKI-Präsident. Auch Ausbrüche in Schulen seien nicht sehr häufig. Nach Übernachtungen in Hotels seien Ansteckungen eher selten.

Das Bundesverfassungsgericht lehnte derweil den Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein als unzulässig ab. Der Eilantrag sei unzureichend begründet, erklärte das Gericht am Donnerstag. Ob das Verbot grundsätzlich rechtens ist, entschieden die Karlsruher Richter deswegen nicht. Im nördlichsten Bundesland gilt das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten weiter, nachdem es in vielen anderen Bundesländern ausgesetzt worden war.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Mittwoch positiv getestet worden war, hat weiterhin kein Fieber, zeigt aber Erkältungs­symptome, wie ein Ministeriumssprecher erklärte. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Spahns engeren Umfeld seien inzwischen auf das Coronavirus untersucht worden; sie seien aber negativ getestet worden. Dem Vernehmen nach ist Spahn arbeitsfähig. Wo er sich angesteckt haben könnte, ist noch unklar. (AFP/jW)