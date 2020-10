Im Notfall weitere Streiks

Christoph Soeder/dpa Arbeitskampf trotz Pandemie: Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung beim Warnstreik am 28. September 2020

Die Positionen divergieren nach wie vor, doch der Einigungsdruck wächst: Am Donnerstag sind öffentliche »Arbeitgeber« und Gewerkschaften in eine neue Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst gegangen. Vor Beginn der Gespräche in Potsdam sagte Frank Werneke, Chef der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi): »Die Vorstellungen liegen auseinander, und wir müssen sehen, ob wir in den nächsten Tagen zu Verständigungen kommen.«

Hauptstreitpunkte sind die Laufzeit eines neuen Tarifvertrag für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten und die Frage, wieviel mehr Geld für die Beschäftigten herausspringt. Bund und Kommunen hatten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt angeboten. Das Plus soll es dabei aber in Stufen und innerhalb einer langen Laufzeit von drei Jahren geben. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat – bei einjähriger Laufzeit.

Der Verhandlungsführer der kommunalen »Arbeitgeber«, Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge, gab sich betont zuversichtlich: »Wir gehen mit der Erwartung rein, dass wir uns spätestens bis morgen einigen können«. Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Beamtenbunds DBB, der keine Gewerkschaft ist, aber dessen Mitglieder vom möglichen neuen Tarif ebenfalls profitieren, wollte keinen Zeitdruck aufkommen lassen: »Wenn es Sonntag, wenn es auch Montag wird, ist uns das im Sinne einer Lösung vollkommen egal, wir sind dafür gewappnet.«

Nach zahlreichen Warnstreiks an Kliniken, im Nahverkehr, in Rathäusern und Sparkassen schlossen die Gewerkschaften weitere Ausstände nicht aus. Dies gilt Aussagen ihrer Vertreter zufolge auch, wenn sich die Situation in der Coronapandemie weiter verschärft. »Wenn wir zu keinem Ergebnis kommen, werden wir (...) am Sonntag abend (...) die Lage bewerten und dabei alles in Betracht ziehen, natürlich auch das Pandemiegeschehen«, so Werneke. Er warnte: Insgesamt wollten die »Arbeitgeber« einen Abschluss durchsetzen, der für drei Jahre noch nicht einmal die Preissteigerungsrate ausgleiche. »Das ist für uns nicht akzeptabel.« (dpa/jW)