Fabrikantensohn auf Abwegen

imago images/epd Pionierregion Wuppertal: Historische Aufnahme der Fabrikhalle der Familie Engels

Ganz Deutschland denkt beim Stadtnamen Wuppertal an die dortige Schwebebahn und den kleinen Elefanten Tuffi, der vor genau 70 Jahren aus einer Kabine metertief in die Wupper purzelte. Ganz Deutschland? Nein, eine kleine Schar Unbeugsamer denkt bei »Wuppertal« vor allem daran, dass im dortigen Barmen vor 200 Jahren Friedrich Engels geboren wurde.

Wäre das Wuppertal ein Tal von vielen, gäbe es über den Landstrich jenseits der Geburt des Revolutionärs wenig zu berichten. Aber das Wuppertal ist anders, und Engels wuchs nicht zwischen Bauernkaten, Beeren und Sträuchern als fröhlicher Bauernbursche in ländlicher Einsamkeit auf, sondern im »deutschen Manchester«. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, wir ahnen es. Das Wuppertal war eine industrielle Pionierregion, die zum preußischen Rheinland gehörte. Hier wurde das Manufakturzeitalter frühzeitig durch die industrielle Produktionsweise abgelöst, Textilfabriken und Arbeitersiedlungen entstanden. Der Fabrikantensohn Engels wuchs in einem Milieu auf, in dem sich Industrielle, Bankiers, Dichter und Geistlichen die Klinke der hochherrschaftlichen Häuser in die Hand gaben. Man tanzte und musizierte miteinander, man debattierte und heiratete untereinander, man wurde reich und übte sich in Wohltätigkeit. Dass Engels in diesem sozialen Umfeld zum Revolutionär wurde ist ebenso erstaunlich wie der Umstand, dass er zeitlebens in diesen »besseren Kreisen« ebenso verkehrte wie mit Arbeitern. Die allerdings bemühten sich, eingedenk der Parole »Wissen ist Macht«, noch nach einem 12stündigen Arbeitstag in Abendkursen das Marxsche »Kapital« zu verstehen. Derlei Arbeiter gab es in Wuppertal, direkt neben Fabrikbesitzern, die die Stadtverschönerung mit repräsentativen Bauten und Parks betrieben.

Auch Reiner Rhefus ist ein Wuppertaler. Er ist Mitarbeiter des von der Stadt betriebenen Engels-Hauses, er macht Stadtführungen und schreibt Bücher wie »Friedrich Engels im Wuppertal«, das detailreich das Leben des Begründers des wissenschaftlichen Sozialismus in seiner Heimatstadt nachzeichnet. Der legendäre Engels-Text »Briefe aus dem Wuppertal« wird mit alten Fotografien von Arbeiterhäusern und Villen bebildert. Männer, deren Namen man nur aus den blauen (Brief-)Bänden kennt, bekommen nun ein Gesicht. Entstanden ist eine wundervoll illustrierte Chronik der laufenden Ereignisse, was heißt, dass Rhefus sie glücklicherweise nicht mit dem Tod seines Protagonisten enden lässt. Mithilfe vieler Bilder folgt er dessen Nachleben über die Tilgung marxistischer Spuren in der SPD hin zu innerstädtischen Querelen über das Aufstellen von Gedenksteinen und Statuen. Die Texte sind knapp, aber informativ, und beim Blättern kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wuppertal im Zentrum der deutschen sozialrevolutionären Bewegung war und unbedingt einen Besuch wert ist. Einen prima Stadtführer hat man ja jetzt.

Übrigens, auf den Wagen der Wuppertaler Schwebebahn klebt im Jubiläumsjahr 2020 ein metergroßes Porträt zu Ehren des größten Sohnes der Stadt. Die Route der Bahn verläuft zudem streckenweise parallel zur Friedrich-Engels-Allee. Wer will, mag in diesem Ensemble aus schwebendem Mobilitätsvehikel, städtischer Straßenführung und unverrückbar erscheinender Architektur einen feinsinnigen Kommentar zum Werk eines Mannes sehen, der zeitlebens die Bewegungsgesetze der Natur und der Gesellschaft studierte und den Sprung aus der deutschen Misere suchte.