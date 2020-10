Nachschlag: Verordnungspolitik

Jörg Carstensen/dpa Claudia Roth will Parlament im Pandemiekontext stärken

Zum Aufwachen ein Grundkurs in parlamentarischer Demokratie mit Claudia Roth. Ihn verdanken wir den »Informationen am Morgen« des Deutschlandfunks, zu denen die Grünen-Politikerin am Dienstag zum Gespräch über die Rolle des Bundestags in Pandemiezeiten eingeladen war. Ihr Anliegen: In Sachen Coronamaßnahmen »braucht es eine Wirksamkeit von Demokratie und von Rechtsstaat, und zu unserem Rechtsstaat gehört die Gewaltenteilung. Das ist die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Die Exekutive, das sind die Regierungen, die Judikative ist unsere Justiz, aber die Legislative, das ist unser Bundestag, das ist die Herzkammer der Demokratie«. Blöd, dass man bei derartiger Rhetorik am liebsten wieder zurück ins Bett möchte, zumal das eigentliche Thema – das Umgehen des Parlaments bei Beschlüssen zur Bekämpfung der Pandemie – wichtig ist. Denn Verordnungspolitik von oben sollte es nicht geben, egal, wie sich die Coronakrise weiterentwickelt. (rsch)