Baumumarmer in Raumanzügen

Zwischen Natur- und Technikbegeisterung: Die walisische Band Hen Ogledd

Richard Dawson ist ja inzwischen eine relativ bekannte Größe im, sagen wir mal, »Indierock«. Sein 2019 erschienenes Album »2020« schaffte sogar so was wie einen kleinen Crossover in den Mainstream. Hen Ogledd ist nun weit mehr als ein Nebenprojekt, es ist eine Band aus vier gleichberechtigten Partnern. Neben Dawson sind das Sally Pilkington, Rhodri Davies und Dawn Bothwell. Alle singen und spielen, was ihnen in die Finger kommt. Ob es nun traditionellerweise als Instrument angesehen wird oder zufällig gerade in der Nähe lag. Ähnlich eklektisch ist der Ansatz beim Songwriting – als Inspirationsquellen nennt die Gruppe Abba, Hildegard von Bingen, die Philosophin Mary Midgley, die Popmusikerin Hannah Diamond (vom Label PC Music), die abstrakte Malerin Agnes Martin und den Regisseur Werner Herzog. Nichts davon lässt sich unmittelbar in der Musik oder den Texten aufspüren, aber die Liste verdeutlicht ganz schön, welch wildes Sammelsurium »Free Humans« ist.

Der Name »Hen Ogledd« ist walisisch und heißt soviel wie »Der alte Norden«. Die walisische Sprache taucht auch im Song »Glas« auf, der Vertonung eines Gedichts von Bryan Martin Davies (1933–2015). Das Wort »Glas« umfasst im Walisischen Blau-, Grün- und Silbertöne, das Gedicht handelt von einem Tag am Meer bei Swansea. Die »Heimatsprache« ist seit einigen Jahren gerade auch bei jungen, mehr oder weniger explizit linken Walisern sehr beliebt. Das hat vermutlich nicht zuletzt mit den politischen Besonderheiten des Vereinigten Königreichs zu tun. Der Widerstand gegen die Zentralregierung in London wird in Schottland und Wales immer stärker.

Musikalisch sind Hen Ogledd weit weniger rockig als Dawson auf seinen Soloplatten. Es dominiert ein Heimelektronikgefühl. Experimentelle Vignetten stehen neben einschmeichelnden Popsongs wie »Trouble« (Abba höre ich nicht, sehr wohl aber den gleichnamigen Song von Heaven 17), »Crimson Star« oder dem techniknostalgischen »Remains«. Aber der Popappeal wird immer wieder durch avantgardistische Einschübe sabotiert. Zu den schönsten Momenten gehört es, wenn ein Solo (vermutlich Gitarre, aber bei dieser Band weiß man nie) die Soundoberfläche von »Trouble« aufbricht oder »Kebran Gospel Gossip« mit einem Free-Jazz-Saxophon unterlegt ist. Viel geistesverwandter als die oben genannten Inspirationsquellen scheint da die 80er Avant-Pop-Band The Flying Lizards.

Alle Elemente fügen sich inhaltlich zu einem groben Konzept von Natursehnsucht und dem gleichzeitigen Wunsch, dass die moderne Technik zum Wohle der Menschen genutzt werden soll. Baumumarmer in silbernen Raumanzügen. Das ist soweit nachvollziehbar, eher eine Bestandsaufnahme als ein Marschbefehl. Aber das wäre vielleicht auch etwas zuviel erwartet. Bisweilen fehlt ein wenig der Fokus, aber wer hört heute Platten noch am Stück? Mit einer Stunde und 20 Minuten ist das Album lang genug, dass man sich die Stücke raussuchen kann, die gerade in die Stimmung passen, und immer noch eine satte LP-Länge zu hören hat. So kann der Hörer selbst den Fokus nachziehen – so funktioniert interaktive Kunst.