Staat im Kaufrausch

Andreas Gebert/REUTERS Frisch eingetroffen aus Shanghai: Lufthansa-Jet mit acht Millionen Schutzmasken in München am 7. April 2020

Wenn die Zeit drängt und Ministerien in Shoppinglaune geraten, geht schon mal etwas daneben – manchmal auch voll. Als im Frühjahr das Coronavirus über Deutschland kam, der Bedarf an medizinischer Schutzausrüstung riesig und der Bestand mickrig war, brach im Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Beschaffungswut aus. Um möglichst rasch möglichst viele Anbieter zu gewinnen, setzte Ressortchef Jens Spahn (CDU) unter anderem auf das sogenannte Open-House-Verfahren (OHV). Mit jedem Unternehmen, das zu festgelegten Konditionen Material in beliebiger Menge zu besorgen versprach, wurde ein Vertrag gemacht. Weil der fixierte Abnahmepreis von 4,50 Euro für ­FFP-2- und FFP-3-Masken sowie 60 Cent für OP-Masken satte Gewinne verhieß, wurde Spahn förmlich die Bude eingerannt. Mit mehr als 300 Lieferanten schloss das BMG über 700 Kontrakte ab.

Das konnte nicht gutgehen. Wie das Ministerium Ende September auf Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion einräumte, sitzt der Bund derzeit auf gut 1,2 Milliarden Schutzmasken, wovon nur gut die Hälfte auslieferungsfähig ist. Da die Prüfung auf Tauglichkeit für den Gesundheitssektor offenbar ziemlich lange dauert, warnen die Liberalen, dass eine Vielzahl vor Ablauf ihrer Haltbarkeit gar nicht zum Einsatz kommen könnten. Dabei ist die Sache schon jetzt ziemlich teuer. Nach BMG-Angaben wurden und werden in diesem und im nächsten Jahr Masken für insgesamt 5,9 Milliarden Euro besorgt.

Klagen gegen BRD

Noch kostspieliger wird die Angelegenheit durch die mit dem Projekt verbundenen »Kollateralschäden«. Allein beim Landgericht Bonn sind rund 60 Klagen gegen die BRD von Herstellern und Händlern anhängig, die im Open-House-Verfahren zum Zug gekommen waren, deren Waren aber entweder nicht abgenommen oder die trotz Abnahme bis heute nicht bezahlt wurden. Meist geht es um kleinere Millionenbeträge, in einem Fall werden allerdings 38 Millionen Euro gefordert. Der Sender ­N-TV berichtete Ende September, dass die Regierung für mögliche Schadensersatzleistungen und Anwaltskosten 1,2 Milliarden Euro beiseite gelegt hat.

Dazu kommen wie üblich gewaltige Honorare für sogenannte Berater. Als Spahn die OHV-Konstruktion wegen der Fülle an Offerten um die Ohren zu fliegen drohte, holte er sich Anfang April die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) ins Boot. Wie der Tagesspiegel am Montag schrieb, sei das Unternehmen vor allem damit beschäftigt, »auf juristischem Wege Vertragsverpflichtungen des BMG aus dem Open-House-Verfahren wegzuräumen und damit die ausstehende Summe zu reduzieren«. Ein probates Mittel ist dabei die Geltendmachung von Produktionsmängeln. Wie es heißt, sollen etwa 15 Prozent der gelieferten Masken »nicht verkehrsfähig« sein. Augenscheinlich hat sich die Regierung mit einer ganzen Herde an schwarzen Schafen eingelassen. Nach Presseberichten erkennt der Bund nur bei 400 der abgeschlossenen 738 Verträge seine Zahlungspflicht an.

Faule Ausreden

Wem sich hier der Eindruck aufdrängt, die Regierung ziehe sich mit falschen Schutzbehauptungen und faulen Ausreden aus der Affäre, könnte richtig liegen. Das Portal zu juristischen Themen Legal Tribune Online befand vor einem Monat, dass der Erwerb von einfacher medizinischer Schutzausrüstung »völlig außerhalb« der Rahmenbedingungen liege, die üblicherweise zur Nutzung von Open-House-Verfahren führten. Demnach sei das Instrument im Falle von Marktversagen vielversprechend, etwa wo es um die Besorgung nicht profitträchtiger Arzneimittel geht. Für Produkte wie Mund-Nasen-Masken gebe es dagegen »weltweit unzählige Hersteller«, und »zur Katastrophe musste es dann kommen, als das Angebot an real zu liefernden Waren die tatsächliche Aufnahmebereitschaft des Beschaffers bei weitem überschritt«.

Der Überfluss in Deutschland ist auch deshalb so groß, weil die Regierung sich noch auf anderem Wege Partner an Land zog. Dem Tagesspiegel wurde eine Liste mit über 200 Unternehmen zugespielt, von denen der Bund eine ganze Reihe nicht per OHV, sondern über gesonderte Rahmenverträge an sich gebunden hat. Darunter befinden sich neben internationalen, meist chinesischen Firmen auch deutsche Mittelständler, unter anderem ein paar bayerische. Einer davon ist der Unterföhringer Möbel- und Partyverleih »Mr Rent«, der sich in der Krise gemäß Handelsregister flugs der neuen Aufgabe »Import, Handel und Vertrieb persönlicher Schutzausrüstung« verschrieb.

Als Vermittler des Geschäfts fungierte ausgerechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), was Fragen aufwirft, die der Tagesspiegel dem Ministerium stellte. Scheuer unterhalte weder private noch professionelle Kontakte zu »Mr Rent«, gab es zur Antwort. Trotzdem geht es der Firma besser als vielen anderen: Sie wurde vertragsgemäß durch die Regierung bezahlt. Wohl Glück gehabt.