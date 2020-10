Druck machen

Bernd Thissen/dpa

Unmittelbar vor Beginn der dritten Runde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag Zehntausende Beschäftigte in zahlreichen Regionen Deutschlands die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren beispielsweise Krankenhäuser, Behörden, Kitas, Straßenreinigungen, Recyclinghöfe und die Müllabfuhr. Allein in Nordrhein-Westfalen waren 30.000 an dem Warnstreik beteiligt, hieß es bei der Gewerkschaft Verdi. In Dortmund (Foto) standen außerdem Busse und Bahnen still. Mit den Aktionen wollte die Gewerkschaft Druck auf die »Arbeitgeber« machen. (dpa/jW)