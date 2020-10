Demontage in Klinikum

Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Nach Plänen der Dresdner Stadtverwaltung soll die Bettenkapazität im Klinikum der Landeshauptstadt Sachsens drastisch verringert werden (30.9.2020)

Glaubt man Presseberichten und bunten Flyern, bekommt man den Eindruck, die Pläne für das Städtische Klinikum könnten besser kaum sein. Von »mehr Gesundheit für Dresden« ist da in einem Werbefaltblatt der Klinikleitung die Rede. Am Standort Friedrichstadt soll durch einen Neubau ein Campus mit 1.000 Betten entstehen.

Damit sind die Tage des Standorts in Dresden-Trachau gezählt: Lediglich eine Notaufnahme mit zehn Betten und eine ambulante Versorgung sowie ein Altenpflegeheim sollen bleiben. Die Begründung hierfür lieferte die Klinikleitung kürzlich in einem Artikel in den Dresdner Neuesten Nachrichten. Der Standort sei 1928 als Altenheim geplant gewesen und wegen Denkmalschutz nur begrenzt umzugestalten. Gleichzeitig werde der Neubau vom Land mit Millionenbeträgen gefördert werden, so heißt es im Artikel. Nur werden die Nachteile kaum erwähnt: Die Verwirklichung der Pläne der Stadtoberen würde bedeuten, dass es 160 Betten weniger im Klinikum geben wird, wie auch der kaufmännische Direktor Marcus Polle gegenüber DNN einräumen musste.

Kritik kommt vom »Bündnis für Pflege« in Dresden. »Die flächendeckende Gesundheitsversorgung in der Region wird nachhaltig verschlechtert», erklärte Jonas Leuwer am vergangenen Freitag im jW-Gespräch. Der Krankenpfleger hatte die Pläne bereits in einer Expertenanhörung vor dem Dresdner Stadtrat abgelehnt. Damit würde sich das Städtische Klinikum von der Versorgung der Bevölkerung weitgehend auf eine Elbseite zurückziehen.

Auch in den Reihen der Stadtratsfraktion von Die Linke gibt es Kritik an den Plänen. So erklärte der Kovorsitzendei, Jens Matthis, bereits Anfang September, die größte Hoffnung bei den Abbauplänen im Städtischen Klinikum könnte sich als große Illusion erweisen. So hofft Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann auf Geld aus dem Krankenhausstrukturfonds. Der verspricht Kommunen für den Abriss von Kliniken Fördermittel, die dann in Dresden in einen Neubau fließen sollen. Ob diese mehreren hundert Millionen überhaupt zur Verfügung ständen, so Matthis in seiner Rede, sei ungewiss. Matthis empfiehlt daher seiner Fraktion in der für Anfang nächsten Jahres angesetzten Abstimmung im Stadtrat, die Pläne abzulehnen. Damit dürfte die Linkspartei vor einer ernsten Zerreißprobe stehen, da Kristin Kaufmann, die als Ressortverantwortliche die Pläne vorantreibt, Linke-Mitglied ist.

Seit mehreren Jahren arbeitet das Klinikum im Minus. Mit Kaufmanns Plänen, so der kaufmännische Direktor Polle gegenüber der DNN, bestünde die »einmalige Chance«, das Defizit abzubauen. Genau das bezweifelt das »Bündnis für Pflege«. Die Ursachen für die finanziellen Probleme seien in der auf Marktmechanismen umgestellten Finanzierung zu suchen. Das Fallpauschalensystem war 2003 von der Bundesregierung aus SPD und Grünen eingeführt worden und sollte unter anderem Kommunen dazu bewegen, ihre Krankenhäuser zu privatisieren. Gerade deshalb könne man »ein kommunales Krankenhaus nicht gesundsparen«, so Leuwer. Wer das täte, gefährde die Versorgung. Statt dessen müsse man sich gegen das Fallpauschalensystem »zur Wehr setzen«.