Nachschlag: Alles rot!

imago images/Everett Collection Schrieb die klassische Reportage über die Oktoberrevolution: Der US-amerikanische Journalist und Revolutionär John Reed (1887–1920)

Bis heute ein oder vielleicht sogar der Klassiker unter den Augenzeugenberichten über die Oktoberrevolution: »Zehn Tage, die die Welt erschütterten«. Der Deutschlandfunk hat dem Verfasser des Werkes, dem US-Journalisten und Revolutionär John Reed, ein kleines Feature gewidmet. Anlass ist, dass er am Montag vor hundert Jahren gestorben ist. Viel erfährt man nicht über ihn, der Beitrag ist kurz. Aber man bekommt zumindest eine Ahnung von der Euphorie, die das Werk trägt: »Überall in Petrograd hingen Fahnen. Alle rot! Sogar das Denkmal für Katharina die Große war geschmückt. Da stand Katharina, an ihrem Zepter wehte die rote Fahne.« Reed schrieb das Buch erst nach seiner Rückkehr in die USA. Lange hielt er es dann dort auch gar nicht aus. Er wollte zurück nach Moskau. Mit 33 Jahren starb er dort. Begraben wurde er an der Mauer des Kreml, wo er bis heute liegt. (mik)