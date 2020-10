Dauerfeuer gegen Hartz

imago images/Steinach Gegen Schikanen der Jobcenter bleiben oft nur Gerichtsklagen (Berlin-Neukölln, 23.10.2019)

Aus 60 und 100 wurden 30 Prozent: Zu Recht habe das Berliner Jobcenter zwei hohe Sanktionen gegen den Hartz-IV-Aktivisten Ralph Boes aus den Jahren 2013 und 2014 nachträglich abgemildert, anstatt sie aufzuheben. Das entschied vergangene Woche das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg. Nach jahrelangem Rechtsstreit wies Richter Knut Haack damit die Berufung des 63jährigen gegen ein Urteil der Vorinstanz ab, wie Boes am Freitag gegenüber jW mitteilte. Er sprach trotzdem von einem »Teilerfolg für Hunderttausende Betroffene«. Denn dass Jobcenter seit einem knappen Jahr die Grundsicherung nicht mehr bis auf Null kürzen dürfen, wenn Bezieher nicht parieren, hat viel mit seinem Aufstand zu tun.

Seit acht Jahren spielt Boes nicht mehr mit. 2012 hörte er auf, die Auflagen des Jobcenters zu erfüllen. Er ließ sich absichtlich sanktionieren, erst zu 30, dann zu 60 und schließlich zu 100 Prozent, um zu klagen. Sein Ziel war es, die Sanktionspraxis anzuprangern und letztlich dafür zu sorgen, dass sie seitens der Behörde beendet wird. »Ich war fast drei Jahre lang durchgängig vollsanktioniert«, blickte er am Freitag zurück. Das heißt auch: Er war nicht mehr krankenversichert und seine Bleibe konnte er nur dank seiner Initiative »Grundeinkommen« halten, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte. Mit einem wochenlangen Hungerstreik erregte Boes vor einigen Jahren mediale Aufmerksamkeit.

»Nebenbei hatten wir richtig gearbeitet«, erinnerte sich der Aktivist. Er wollte nach Karlsruhe. Im Auftrag der Initiative erstellten die beiden Juristen Isabel Erdem und Wolfgang Neskovic eine Mustervorlage, mit der sich Sozialrichter an die höchste Bundesinstanz wenden konnten. Die Hürden waren hoch: Erstens musste sich eine Kammer finden, die die Sanktionspraxis überhaupt als Verstoß gegen Grundrechte ansah. Zweitens musste diese einen Fall auf den Tisch bekommen, bei dem sie alle Gründe für eine anderweitige Aufhebung der Kürzung, darunter auch formale Mängel im Bescheid, ausschließen konnte. Drittens musste ein Kläger oder eine Klägerin mit diesem Weg bis zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe einverstanden sein.

Umsonst war die Arbeit nicht. Eine Kammer des Sozialgerichts Gotha zog 2015 mit dem Fall eines Betroffenen vor das höchste Gericht und nutzte dafür weite Teile der Vorlage von Erdem und Neskovic. Die Kürzungen des als Existenzminimums bezifferten Hartz-IV-Satzes verstießen gegen die Grundrechte auf Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit und freie Berufswahl. Sie kämen einer schweren Strafe gleich, hieß es darin unter anderem. In einer Stellungnahme beanstandete die Rechtsanwaltskanzlei des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), Redeker Sellner Dahs, die Hilfe von außen: Man habe »durchgreifende Bedenken gegen die Zulässigkeit der Vorlage«. Denn die Kammer habe eine im Internet verfügbare Musterbegründung einer Bürgerinitiative »nahezu wörtlich übernommen« und somit »nicht aus eigener Überzeugung« gehandelt.

Die Gegenwehr des BMAS lief weitgehend ins Leere. Zwar mahlten die höchstrichterlichen Mühlen langsam. Das Urteil, das vier Jahre später Ende 2019 erging, aber schlug hohe Wellen: 15 Jahre verfassungswidrige Verletzung elementarer Grundrechte. In einem Hauruckverfahren musste das Ministerium alle Kürzungen von über 30 Prozent aussetzen. Das Gesetz soll angepasst werden.

Vor dem Richterspruch aus Karlsruhe hatte Boes zahlreiche Verfahren durchzustehen. Verfahren, die teils über Jahre die einzelnen Instanzen durchlaufen hatten. Etliche seiner Sanktionen haben Gerichte seither von 60 oder 100 auf 30 Prozent abgesenkt. »Da kommt jetzt immer mal Geld von der Bundesagentur für Arbeit, bisher waren das so um die 12.000 Euro, die sie mir damals vorenthalten hatten«, berichtete er. Allerdings warte er bis heute auf die Erstattung diverser Krankenkassenbeiträge.

Von der LSG-Entscheidung ist Boes trotzdem enttäuscht. »Ich wollte erreichen, dass sie die Sanktionen ganz aufheben.« Denn er habe einen wichtigen Grund für sein Verhalten gehabt: »Die Herstellung der Verfassungsmäßigkeit«, klärte er auf und fügte an: Seine Weigerung, Jobs anzunehmen, habe zu dem Karlsruher Urteil beigetragen. Seinen Kampf gegen die Sanktionen will er fortsetzen. Das »autoritäre und repressive Hartz-IV-System« bringe nicht nur Erwerbslosen viel Leid, führte er aus. »Es dient dazu, Niedriglöhne zu subventionieren und Beschäftigte zu erpressen«, so Boes.