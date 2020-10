Nachschlag: Verantwortung abwälzen

imago images/Dean Pictures Unbestritten ein großes Problem, dass jedoch besser gesamtgesellschaftlich angegangen werden sollte: Das meist unnötige Wegwerfen von Lebensmitteln

Als China im August ein staatliches Programm zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung einführte, war die Empörung im Westen groß. Um so beliebter: Einzelnen Menschen beim Kampf gegen »Foodwaste« zuzusehen. Exemplarisch die Dokumentation der Schweizerin Michèle Sauvain, die unter anderem den Restaurantbesitzer Mirko Buri begleitet, der in seinem Betrieb von der großen Industrie aussortierte Lebensmittel verarbeitet. Billiger wird es für die Kunden dadurch nicht, denn das »Retten« der Nahrung ist arbeitsaufwendig. Unterstützt wird all das von Familie und Freunden, Selbstausbeutung allerorten. Die Schuldfrage wird spätestens durch das Interview mit der außerordentlich betroffenen Naturheilpraktikerin Vanessa Bergant klar: Die Privathaushalte sollen sparsamer werden. Das Problem industrieller Überproduktion wird kurz angesprochen, doch letztlich bleibt es bei moralischen Anklagen gegen den Handel. So schiebt man die Bewältigung von Fehlern im kapitalistischen System den Konsumenten zu. (mp)