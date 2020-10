imago/Pixsell Die Regentin der interessanteren Hälfte des Popuniversums: Róisín Murphy

Róisín Murphy beginnt und beendet ihr fünftes Soloalbum mit Coverversionen von sich selbst: 2012 veröffentlichte sie den Housetrack »Simulation« zum ersten Mal, »Jealousy« vor gut fünf Jahren. Aber was so gut ist, darf gern mehrfach verwendet werden. »Simulation« führt ohne Umwege mitten hinein in die »Róisín Machine«, Murphys Vision eines komplett durchtanzbaren Albums, realisiert mit Produzent Richard Barratt alias DJ Parrott. Einige Tracks hat man in den vergangenen Monaten schon sehen und hören können: Beginnend mit »Murphy’s Law«, erschienen seit März sechs Videos respektive Kurzfilme, gedreht in Murphys Pandemiequarantäne auf Ibiza. Und obwohl House naturgemäß zur Ausschweifung und Entgrenzung neigt, ist »Róisín Machine« ein fokussierteres Album als Murphys letzte Platte »Take Her Up to Monto« (2016), bildet ein Gesamtkunstwerk aus Sound, Design und Style. Die Kooperation Murphy/Barratt ist eine perfekte symbiotische Verbindung, die Disco House so eigenwillig wie prägnant neu definiert.

»Incapable« zum Beispiel feiert klassisch-basslastigen Funk, während »Narcissus« von Streichern und Handclaps getragen wird; »Kingdom of Ends« arbeitet mehr als sechs Minuten perfide auf die erlösende Kickdrum hin – die nicht kommt, sondern erst im nächsten Stück, dem souligen »Something More«. »We Got Together« pumpt eckig-roboterhaft, in »Shellfish Mademoiselle« wird emblematisches Discovokabular durchexerziert, von »Kitchen« bis »Healing power«. Einmal mehr erweist sich Murphy als stilsichere Königin im eigenen Reich, die weiß, wann sie sich aus den Songs zurückziehen muss, um die Musik, den Groove, den Funk stärker leuchten zu lassen – um an anderer Stelle stimmgewaltig zu dominieren, siehe/höre den Anfangsschrei von »Jealousy« oder die exponierten Disco-Diva-Vocals in »Incapable«.

Die ehemalige Moloko-Sängerin hat Exzentrik und musikalischen Eigensinn nie zugunsten eines massentauglicheren Images abgeschliffen: Man denke beispielsweise an die EP »Mi Senti« (2014), auf der sie in nicht besonders gutem Italienisch Lucio Battisti und Patty Pravo covert, oder die acht Jahre lange Releasepause zwischen den Alben »Overpowered« (2007) und »Hairless Toys« (2015). Man kann ihre Arbeitsweise unberechenbar und überspannt finden, klar ist aber auch, dass Murphy – wann und wie auch immer sie sich meldet – verlässlich in der interessanteren Hälfte des Popuniversums spielt, nein: dort regiert.