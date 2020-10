peeing in the shower Hier spielt der Musikjournalismus: Das Zine »Peeing in the Shower«

»Zines« sind selbstgestaltete Magazine in Kleinauflage, heftgewordene Liebeserklärungen von Fans. Das Projekt mit dem hübschen Titel »Peeing in the Shower« (»Unter der Dusche pinkeln«, PITS) ist ein besonders schönes Beispiel, es geht um Musikjournalismus, aber nicht nur. Man stelle den Autorinnen und Autoren frei, worüber sie schreiben wollen, erklärte Herausgeberin Melanie Gollin im ersten Heft, das 2019 erschien. Im September folgte nun die 80seitige zweite Ausgabe. Das Vorwort verspricht nicht zuwenig, wenn es darin heißt: »Schnallt die Hosenträger fest.«

Ein Highlight sind die »realen Rezensionen zu erfundenen Alben« von Julia Lorenz und Tobias Kerbel. Besprochen wird unter anderem »In einem Blunt vor unserer Zeit« eines Dinosaurier-Rap-Duos: »Ein Album wie ein Komet, das die Konkurrenz auslöscht.« Und das Album »Weckruf 2015« von Bernd Lucke, mit niemand geringerem als dem Bundesinnenminister als Gastkeyboarder. Martin Schumann verpasst derweil seinen Lieblingsliedern neue Coverbilder. Gollin selbst steuert einen Text über den Stand des Musikjournalismus bei. Die einzige Sparte, in der noch gut bezahlt werde, sei der Marketingmusikjournalismus, in dem Pressemeldungen abgeschrieben werden. Wahrer Journalismus fände in den Nischen statt, wo sich kein Geld verdienen lässt – weshalb Idealismus dringend erforderlich sei: »Wir brauchen keine Millionen, uns fehlt kein Pfennig zum Glück, wir brauchen weiter nichts als: Musik, Musik, Musik.«

Und vielleicht Fernsehen. Zum Beispiel die »Friends«, mit denen Tine Theurich abrechnet. Denn die hochgelobte und vielgesehene Serie ist nicht nur eindimensional, sondern hat auch sexistische und homophobe Tendenzen. Theurichs Kritik an den einzelnen Figuren ist allerdings einseitig. Dass sich beispielsweise Chandler wegen seiner mangelnden Kommunikationsfähigkeit hinter seinem Humor versteckt, mag ihn erbärmlich wirken lassen (Theurich: »Was für ein Lauch«). Doch gerade deshalb identifizieren sich viele Fans der Serie mit ihm. Ja, die Charaktere sind flach – und charmant. Gerade deshalb findet sich jede Zuschauerin und jeder Zuschauer in mindestens einer Figur wieder. Das macht »Friends« zur Kultserie.

Auch gesellschaftlich bedeutsamere Themen werden aufgegriffen. Etwa mit Ewin Demuths Büstenhalterkollage, die Normenvorstellungen kritisiert, wie weibliche Brüste auszusehen haben. Die Arbeit ist so vielschichtig, dass man sie immer wieder aufschlägt und neue Aspekte entdeckt. Und Creamspeaks leider zu kurze Abhandlung über die Vacanti-Maus, der ein menschliches Ohr auf den Rücken gezüchtet wurde, ist einer der stärksten Texte des Heftes.

Es gibt 300 Exemplare, aber keinen festen Preis – jeder zahlt, soviel er will oder kann. Das passt zum idealistischen Ansatz. Sollte nach Abzug der Produktionskosten noch Geld übrigbleiben, erhalten alle Beteiligten, wenn schon kein Honorar, so wenigstens einen kleinen Bonus. Der sei den Macherinnen und Machern dieses kleinen, aber feinen Heftchens herzlich gegönnt. Zur Zeit sind noch 54 Ausgaben verfügbar.