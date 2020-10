Eigentumsfrage im Stream

NIK/jW Timo Daum und Daniel Bratanovic

Zum Auftakt der »jW-Lesewoche« präsentierte Timo Daum (links) am Dienstag sein Buch »Agiler Kapitalismus«. Der Digitalexperte diskutierte mit jW-Redakteur Daniel Bratanovic (r.), dem Publikum in der jW-Ladengalerie und denen, die den Livestream verfolgten. Einem Internetzuschauer bestätigte Daum, dass die »Eigentumsfrage bei Digitalkonzernen absolut gestellt werden« muss. Aufzeichnung unter jungewelt.de. Im Livestream der »Lesewoche« wird an diesem Freitag, 19 Uhr, eine Sonderausgabe des »Kommunistischen Manifests« mit Bildern von Lea Grundig vorgestellt. (jW)