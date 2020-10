Beharrlich vor dem LKA

Florian Boillot Mahnwache der Initiative am 12. August 2020 in Berlin

Jeden Donnerstag von acht bis zehn Uhr morgens steht eine Gruppe, die hauptsächlich aus Frauen besteht, vor dem Landeskriminalamt, Tempelhofer Damm 12, in Berlin. Und das schon seit anderthalb Jahren. Sie demonstrieren dort beharrlich gegen die weitgehende Untätigkeit in der Ermittlungsarbeit zur rechten Anschlagsserie im Bezirk Neukölln. Diese Straftaten müssen endlich aufgeklärt und ultrarechte Strukturen bei den Ermittlungsbehörden selbst offengelegt werden, fordert die Initiative »Basta – Wir haben genug«. Die Neuköllnerinnen nehmen die Ermittler kritisch ins Visier. Karin Wüst ist eine von ihnen. Sie konnte es zunächst kaum glauben: Da passiert eine Serie von Brandanschlägen auf Autos, es gibt zerstochene Reifen, rechte Parolen auf Wohnhäusern, eingeschlagene Fenster, zur Explosion gebrachte Briefkästen. All das trifft linke Politiker, Lehrer, Gewerkschafter, Buchhändler oder engagierte Antifaschistinnen. Doch seitens der Ermittlungsbehörden heißt es, man kenne die Täter, könne ihnen aber nichts nachweisen. »Derweil laufen die Nazis frei rum und machen munter weiter«, ärgert sich Wüst. Schließlich könnten die sich durch ein solches Behördenverhalten nur bestätigt fühlen. Anwohnerinnen und Anwohner, vor allem aber die Opfer dieser Taten, seien deshalb entnervt.

Wie oberflächlich und zögerlich solche Ermittlungen verliefen, davon hätten sich vier Vertreterinnen der Initiative »Basta« und eine Geschädigte selbst ein Bild machen können, so Wüst. Am Samstag, dem 4. Juli, hatten sie um neun Uhr morgens die Polizei gerufen. In Neukölln war wieder ein Autoreifen zerstochen worden, am Fahrzeug sei der Aufkleber mit der Aufschrift »gegen Rassismus« zerkratzt worden – und der Lack gleich mit. Zugleich seien Sticker mit neofaschistischer Propaganda verklebt worden. Weil es offensichtlich um eine politisch motivierte Tat ging, hätten die herbeigerufenen Beamtinnen das LKA informiert. Unterdessen habe ein Mann auf der anderen Straßenseite unentwegt in sein Handy geschrieben. Auf Nachfrage der »Basta«-Frauen habe er mitgeteilt, dass auch er solche Sticker zu Hause habe, was er aber »nicht rechts« fände. Drei Beamte der Spurensicherung des LKA, die um 15 Uhr erschienen, habe all das nicht interessiert. Den Reifen hätten sie auch nicht mitnehmen wollen, um Spuren zu sichern. Erst auf Insistieren von »Basta« sei der Tage später sichergestellt worden, berichtete Wüst am Dienstag der jungen Welt.

Wie handlungsfähig die Behörden tatsächlich sein, wie konsequent und hart sie durchgreifen können, das habe sich dann in anderer Sache herausgestellt: Und zwar, als die Genehmigung zur wöchentlichen »Basta«-Kundgebung vor dem LKA von den Frauen unbemerkt abgelaufen war: Als sie am 9. Juli dort standen, wurde prompt reagiert: Gegen sie läuft jetzt ein Strafverfahren.

Im Innenausschuss am 28. September wurde der Abschlussbericht der für die Anschlagsserie zuständigen Besonderen Aufbauorganisation (BAO) »Fokus« vorgestellt, der als Verschlusssache geheimgehalten wird. Ein der Öffentlichkeit zugänglicher Kurzbericht ist dagegen laut Wüst so »unkonkret, dass er eigentlich gar nichts besagt«. Mit Andreas Geisel (SPD) gibt es zudem einen Innensenator, der öffentlich resümiert, es gäbe gar kein extrem rechtes Netzwerk in Neukölln; mit Barbara Slowik eine Polizeipräsidentin, die partout nicht wahrhaben will, dass die Polizei rechte Tatmotive ausblendet. Dabei ist selbst im Kurzbericht festgehalten, dass mindestens 72 Taten der rechten Anschlagsserie zugerechnet werden können, davon 23 Brandanschläge.

Im Juni war bekanntgeworden, dass auch gegen einen Polizeihauptkommissar ermittelt wird, der über eine AfD-Chatgruppe Kontakt zu einem der Verdächtigen gehabt haben soll. Im August wurden zwei Staatsanwälte wegen des Verdachts auf Befangenheit von den Ermittlungen abgezogen. Die Demonstrantinnen vor dem LKA mussten sich am 20. Juni 2019 von einem Polizisten anhören, dass »es niemandem wehtut, wenn man den rechten Arm zum Hitlergruß erhebt«. Der Beamte sei »nach 30 Jahren Polizeidienst« sicher gewesen, dass solche Kommentare vor Zeugen für ihn keine Konsequenzen hätten. Nach Informationen von »Basta« wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet, in dem ab dem 12. November 2019 Vertreterinnen der Initiative als Zeuginnen gehört wurden. Über dessen Ausgang erfuhren sie aber bis heute nichts.

Was stets erneut eingesetzte Arbeitsgruppen der Polizei, des LKA oder vom Innensenator bestellte Experten eigentlich tun, bleibt fraglich. Gern würde man etwas über deren Handlungsanweisungen für zukünftige Fälle erfahren, so Wüst. Vor allem interessiert »Basta«, was das Staatsschutzkommissariat, das mit 800 Mitarbeitern rechtem, linkem und islamistischem »Extremismus« nachgehen soll, konkret tut. Neues über rechte Strukturen kommt eher durch journalistische Recherchen ans Licht. Über rassistische Polizeichats mit mehr als 25 Teilnehmern in Berlin berichtete das ARD-Magazin »Monitor« am 1. Oktober: Dass man dort in bezug auf Muslime von »fanatischer Primatenkultur« fabulierte, Geflüchtete mit Vergewaltigern oder »Ratten« gleichsetzte, Gewaltphantasien vom »Schusswaffengebrauch gegenüber Linken« äußerte. Sicher ist: Wenn das so weitergeht, werden die Aktivistinnen von »Basta« noch lange vor dem LKA mahnen müssen.