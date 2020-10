Porten, Heyse

Gemeinfrei Abgöttisch geliebt: Die Schauspielerin Henny Porten

Als Henny Porten nach mehr als einem Jahrzehnt 1954 wieder nach Babelsberg kam, um bei der Defa zu filmen, sagte sie, sie habe dort »viele alte Bekannte wiedergetroffen, Bühnenarbeiter, Beleuchter, Aufnahmeleiter. Es war ein herzliches Wiedersehen, und ich bin sehr froh, wieder arbeiten zu können. Jeder Tag, an dem ich im Atelier stehe, ist für mich immer noch ein Feiertag.« Für den Nachkriegsfilm der BRD spielte Porten keine Rolle. So fuhr sie ausgerechnet an jenem geschichtsträchtigen 17. Juni 1953 von einer Pension am Kurfürstendamm in die Ostberliner Jägerstraße, um mit der Defa einen Filmvertrag abzuschließen. Nach zwei Hauptrollen (»Carola Lamberti«, 1954, »Das Fräulein von Scuderi«, 1955) konnten sie und ihr Mann sich doch nicht entschließen, in die DDR zu ziehen. Beide starben unter eher unwürdigen Bedingungen im Westen. Am Donnerstag ist Henny Portens 60. Todestag.

Bis zum Beginn der Nazidiktatur gab es im 20. Jahrhundert keine andere deutsche Schauspielerin, die vom Publikum so abgöttisch geliebt und verehrt worden wäre wie die Porten. Ursprünglich war sie ein unpolitischer Mensch, wurde aber in die Katastrophen und Verhängnisse der Zeit hineingezogen und reagierte mit Gefühl und Anstand.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg war sie eine Filmikone geworden, und so gelang es ihr 1919 beim Spartakusaufstand, durch ihre besonnene Art einen gewalttätigen Ausbruch zu verhindern. Wenig später bei den Dreharbeiten zum Lubitsch-Film »Anna Boleyn« konnte sie Tausende arbeitslose Komparsen umstimmen, die sich an Reichspräsident Friedrich Ebert vergreifen wollten.

Ihre schwerste Zeit begann 1933, weil sie sich standhaft weigerte, sich von ihrem Mann zu trennen, der jüdische Vorfahren hatte. Nur alle paar Jahre gestattete Goebbels ihr, eine Filmrolle zu übernehmen (»Familie Buchholz«, 1943), und nur ihre Popularität verhinderte Schlimmeres.

Am Montag wollten wir den Erfurter Epigrammatiker und Aphoristiker Gerd W. Heyse zu seinem 90. Geburtstag feiern, doch drei Wochen vorher ist er gestorben. Bis zum Schluss hat er im Krankenhaus kurze Sentenzen aufgeschrieben, wenn ihm etwas auffiel. Und ihm fiel immer etwas auf! Dabei steckte er, der jahrelang als Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder tätig war, voller Selbstironie: »Der neue Aphoristiker: ein Jünger Lichtenbergs schon, doch leider kein jüngerer Lichtenberg!« Seine Sätze und Verse erschienen im Eulenspiegel, der Weltbühne, dem Magazin und in vielen Büchern. Mit dem digitalen Zeitalter konfrontiert, war er nicht ohne Skepsis. »Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden.«