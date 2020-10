Wissen und Macht

Privat »Nach dem bezahlten Berufsleben setzte sich sein Gründungsfieber fort«: Rainer Rilling

Glücklich ist, wer früh erkennt, wozu er (oder sie) auf der Welt ist.

1966 tauchte ein hochgewachsener, blonder junger Mensch in Marburg auf, begann Soziologie, Politik sowie Neuere Geschichte zu studieren und trat in den SDS ein: Rainer Rilling. Zusammen mit Reinhard Kühnl und Christine Sager verfasste er eine Art Bestseller: »Die NPD – Struktur, Programm und Ideologie einer neofaschistischen Partei«, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969.

Auf die Hochschulpolitik der damaligen Zeit machte er sich den folgenden Reim:

Wissenschaft ist Arbeit. Die eine wie die andere kann demokratisiert werden. Das ist leichter gesagt als getan, denn beide stehen unter der Verfügung des Kapitals. Was gesellschaftlich produziert wird – die Ergebnisse von Hand- und Kopfarbeit –, eignet es sich privat an und verteidigt es notfalls mit Gewalt nach innen und außen – während der Vorbereitung der Notstandsgesetze und im Kalten Krieg ein naheliegender Gedanke. Dem Kapital und seinen willigen Helfern in den Universitäten diese Verfügungsgewalt zu entziehen: Das sei Demokratisierung und Humanisierung der Wissenschaft. Hier fand Rilling seine Aufgabe als Soziologe und Organisator.

Er bohrte das Brett gleich an der dicksten Stelle: Kritik der Rüstungsforschung und Rüstungspolitik. Darüber promovierte er 1973.

Als er 1974 Dozent werden sollte, wurde er zunächst mit der Begründung abgelehnt, er habe in den Marxistischen Blättern einen Artikel über Werkschutz und Notstandsgesetze geschrieben. Immerhin wehrte sich der zuständige Fachbereich der Universität. Er forderte das Kultusministerium auf, den Beamten des Verfassungsschutzes, der ein Dossier über Rilling vorgelegt hatte, auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Rilling wurde dann doch eingestellt, war von 1974 bis 1980 Dozent, publizierte u. a. zum Sozialismus in der DDR und habilitierte sich. Es folgten Erwerbslosigkeit und ein Forschungsaufenthalt in den USA.

Von 1983 bis 1999 war er Geschäftsführer des BdWi, des Bundes Demokratischer Wissenschaftler (später: und Wissenschaftlerinnen). In den siebziger Jahren war dieser ein Kampfverband zwecks Demokratisierung der Hochschulen und Abwehr der Berufsverbote gewesen. Die erste Auseinandersetzung wurde letztlich verloren, die zweite nur scheinbar gewonnen: Als es immer weniger Linksradikale gab, musste ihnen nicht mehr der Zugang zum öffentlichen Dienst verwehrt werden.

Rilling fand, es helfe nichts, hinter abgefahrenen Zügen herzupfeifen, und begann den BdWi auf folgende neue Lage einzustellen:

Forschung und Lehre waren auf dem Weg von der Ordinarienuniversität zur auch nicht besseren »unternehmerischen Hochschule«. Während der zwischen beiden Zuständen liegenden sogenannten Reformphase waren immerhin demokratische junge Wissenschaftler(innen) in diese Institutionen gelangt und mussten nun inhaltlich zeigen, was sie konnten und wollten. Viele fanden dort keinen Job, bemühten sich aber, auf anderen Wegen ihre bisherigen Ziele zu verfolgen, organisierten sich zuweilen auch außerhalb des BdWi, zum Beispiel im Bündnis Naturwissenschaftler(innen) und Informatiker(innen) für den Frieden, alarmiert durch das atomare Wettrüsten nach dem NATO-Beschluss von 1979 über die Stationierung von Pershing-II-Raketen und Cruise missiles in Europa.

Rilling trieb den Umbau des BdWi so voran, dass dieser an der Verknüpfung dieser vielfältigen Initiativen koordinierend und teilweise auch führend teilnehmen konnte. Es reichte nicht aus zu protestieren, sondern ging darum, selbst Tatsachen zu schaffen, zum Beispiel eigene Institutionen, von denen Impulse ausgingen. Hierzu gehörte der BdWi-Verlag, in dem drei Bände aus dem Nachlass von Reinhard Opitz erschienen.

Zugleich wurden die Thinktanks des Kapitals und der regierenden Parteien immer einflussreicher. Nach wie vor sicherte sich ökonomische und politische Macht Wissen für ihre Zwecke. Was die Linken im Vergleich dazu aufzubieten hatten, war »arme Wissenschaft«. Mehr als die von Rilling gegründete kleine »Forschungs- und Informationsstelle beim BdWi« war nicht drin.

Er begleitete die Vorbereitungen zur Gründung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, arbeitete dort von 1999 bis 2011 und prägte in den Bereichen Forschung und Information, in einer Projektgruppe Wissenschaft und Politik sowie im Institut für Gesellschaftsanalyse den besseren Teil von deren Profil mit.

Seit 1980 hatte er kontinuierlich als Privatdozent an der Marburger Universität gelehrt. 2002 schmückte sich die mit ihm, indem sie ihn zum – selbstredend unbesoldeten – außerplanmäßigen Professor ernannte. Er erlaubte es ihr.

Nach seinem Ausscheiden aus dem bezahlten Berufsleben 2011 setzte sich sein Gründungsfieber fort. So kam es zur »Stiftung GegenStand« mit ihren alljährlichen Konferenzen im italienischen Volterra.

Am 14. Oktober wird er fünfundsiebzig. Wer ihm bei dieser Gelegenheit noch viele gute und initiativreiche Jahre wünscht, verspricht sich davon auch etwas für die Fortwirkung dessen, was er seit fünf Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat.