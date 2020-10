Spaltung überwinden

Christian-Ditsch.de Ein Dauerbrenner: Beschäftigtenproteste gegen Tarifflucht und Lohndumping bei der Charité-Tochter CFM (26.8.2020)

Als vor 14 Tagen das Klinikpersonal von Charité und Vivantes in Berlin bei der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes streikte, gingen die Beschäftigten der über ein Dutzend Niedriglohntöchter zur Arbeit. Nur ein Teil der Streikenden der Charité Facility Management GmbH (CFM) setzte eine Mahnwache vor dem Virchow-Klinikum fort. Der Betriebsrat von Vivantes machte aus der Not eine Tugend und lud zeitgleich zum Streik Beschäftigte von sieben Tochterunternehmen zu Betriebsversammlungen ein. Diskutiert wurde vor allem eine Passage im Vertrag des im Stadtstaat regierenden Bündnisses von SPD, Die Linke und Grünen: »Die Koalition setzt sich dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Tarifverträge abgeschlossen werden«.

Der Senat verweist in diesem Zusammenhang oft auf die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften, die das Lohndumping betreiben würden, schreibt Verdi in einem in der vergangenen Woche verteilten Flugblatt an die Beschäftigten der CFM. Demnach habe es Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Geschäftsführern gegeben. Verdi ist unzufrieden mit dem schleppenden Gesprächsverlauf.

Die Lohnfrage ist bei der Auseinandersetzung zentral: Allein beim Krankentransport der CFM klafft eine Lücke von 4,50 Euro brutto pro Stunde zum TVöD. 15 bis 30 Millionen würden benötigt, um alle Löhne anzugleichen. Die Kosten seien »immens hoch« und die Mittelbeschaffung zu deren Deckung ungeklärt. 46 Monate nach Abschluss des Koalitionsvertrages können die Mehrkosten noch immer nicht genau bestimmt werden. Für die Betroffenen der ausgegliederten Unternehmen ist das wenig glaubwürdig. Sie vermuten dahinter eher politisches Kalkül, eine Verzögerungstaktik. Jeder Monat ohne Angleichung an den TVöD kostet einen Krankentransporteur der CFM 800 Euro brutto.

In der verbleibenden Laufzeit des Koalitionsvertrages müsse die Umsetzung der Entgeltangleichung notfalls gegen den Willen der Verfasser durchgesetzt werden, findet Ramazan Bayram von der »Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht« (BAGA) im jW-Gespräch. Durch Outsourcing sei das Kräfteverhältnis zugunsten der Unternehmer längst verschoben worden. Deshalb müsse die künstliche Spaltung – da, wo es geht – durch gemeinsame Streiks der Beschäftigten des Mutterkonzerns und der Tochtergesellschaften überwunden werden, so der Aktivist weiter.

Ein Krankenpfleger der Charité, der nicht namentlich genannt werden will, erklärte gegenüber jW, dass ein gemeinsamer Streik beim Krankentransport dazu führen würde, dass geplante Termine für Fahrten und Verlegungen von Patientinnen und Patienten nicht mehr eingehalten werden könnten. Es käme zu zusätzlichen Verzögerungen, des weiteren müssten Betten und Zimmer zunächst frei bleiben. Also zu Zuständen im Klinikum, die der Senat nicht mehr so leicht aussitzen könnte.

Was bleibt? Fast vier Jahre sind vergangen, seit die Berliner Koalitionäre ihren Vertrag unterzeichneten. Tausende ausgegliederte Beschäftige der landeseigenen Krankenhäuser hoffen auf dessen Umsetzung, bevor er in 14 Monaten seine Gültigkeit verliert. Vermutlich vergeblich, zumal das Outsourcing seitens des Senats mittels der Vergabe von Werkverträgen bei der CFM ausgeweitet wurde. Mehr denn je sind die prekär Beschäftigten von einer Tarifbindung nach dem TVöD entfernt.