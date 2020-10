Navesh Chitrakar/REUTERS Tief im Dschungel, da ruft die Trommel: Hegel-Leser auf der Suche nach Subjekt und Objekt

Organspende war und ist ein heißes Thema. Das gilt nicht zuletzt für das Genre der Science-Fiction. In Marie Darrieussecqs Dystopie »Unser Leben in den Wäldern« (WDR 2019; Di., 20.10 Uhr, DLF) durchschauen manche Leute ihr unfreiwillig zielgerichtetes Leben als Ersatzteillieferanten und hauen in die Wälder ab.

In die Wälder abhauen ist hingegen in unseren coronageplagten Zeiten wieder zur ganz normalen Freizeitbeschäftigung geworden. Zurück an die Radios lockt die Sendung »Bildende Computer – rC3 – remote Chaos Experience« (Mi., 17 Uhr, FSK), die sich mit dem dieses Jahr bis auf dezentrale lokale Events online stattfindenden »Chaos Communication Congress« beschäftigt.

Um die Zukunft der Medien, insbesondere des Radios, ging es Anfang Oktober auf einer Podiumsdiskussion zum 20. Geburtstag des aus Mannheim sendenden freien Radios Bermudafunk. »Medien der Zukunft? Zukunft der Medien?« lässt sich auf Youtube nachschauen (kurzelinks.de/medienzukunft), an der Runde war u. a. der Musikjournalist Klaus Walter beteiligt.

Von Klaus Walter gibt es auch einen sehr hörenswerten Podcast, den man bei HR Info unter dem Titel »Ohne Mi­gration kein Pop« findet. Und der Bermudafunk hat eine wichtige Vortragsrunde bei freie-radios.net online gestellt an der u. a. Martina Renner (Die Linke) teilgenommen hat: »Was tun gegen die Netzwerke von Rechten, Nazis und AfD in Staat und Gesellschaft« – wohlgemerkt ohne Fragezeichen am Ende.

Margot Overath erinnert zu dessen 80. Geburtstag an den 1967 ermordeten Benno Ohnesorg mit ihrem Feature »Chronik einer Hinrichtung – Der Tod von Benno Ohnesorg« (RBB/BR/NDR 2017; Mi., 19 Uhr, RBB Kultur und 22 Uhr, MDR Kultur). Gleichzeitig kommt von Konstantin Küs­pert das Hörspiel »Sklaven leben« (HR 2019; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) zu früheren und heutigen Formen der Sklaverei und ihren Auswirkungen.

Über die 30. »Leipziger Lachmesse« und wie sie ablaufen soll wird in »Lachmesse« (Do., 17 Uhr, Radio Blau) informiert. Als verpeilter Ermittler mit chronischer Erinnerungsschwäche muss in Jörg Juretzkas Krimi »­Sense« (WDR 2001; Do., 23 Uhr, 1 Live) der Privatdetektiv Kristof Kryszinski eine Leiche loswerden. Danach geht es auf DLF Kultur mit »Limitless Potential« (DLF Kultur 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr) von Jennifer Walshe und Jon Leidecker weiter. Die beiden Klangkünstler beschäftigen sich mit Künstlicher Intelligenz und deren Ambitionen, sich zum guten und verständnisvollen Zuhörer zu entwickeln.

Für Philosophiefans bietet die Sendung »Hegel, Denker der Dialektik« (Fr., 8 Uhr, FSK) mit Adorno-Texten einen Zugang zum Jubilar. Sowohl »Aspekte zu Hegel«, als auch »Zu Subjekt und Objekt« wurden neu eingelesen. Wer jetzt gleich daran denkt, in die Bücherei zu gehen, sollte sich »25 – Leipziger Geschichte und Perspektiven« (Fr., 18 Uhr, Radio Blau) zum Leipziger Bibliothekswesen anhören. Über die politische Situation, nicht nur in der Region informiert dann das »Corax-Antifainfo« (Sa., 19 Uhr, FSK).

Auf Interviews mit Internationalisten basiert Matthias Naumanns Hörspiel »Rojava – Freiwillig in den Krieg« (WDR/DLR 2020; Ursendung Sa., 19 Uhr, WDR 3). In eine postapokalyptische BRD lädt eine Bearbeitung von Arno Schmidts »Schwarze Spiegel« (BR 1997; Sa., 20 Uhr, DLF) ein. An Johnny Cashs Lieblingslyrikerin erinnert Manuela Reicharts »Meine Kerze brennt an beiden Enden – Die amerikanische Dichterin Edna St. Vincent Millay« (HR 2018; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur). Und Michael Köhlers »Die Welt gehört mir, und ich will alles von ihr« (WDR 2010; Mo., 19 Uhr, WDR 3) bildet den Auftakt zum Schwerpunkt »›Wir sind gesund und ihr seid krank‹ – Eine Woche Schlingensief«.