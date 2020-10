Weltweit 690 Millionen Menschen unterernährt

Eva-Maria Schreiber, Sprecherin für Welternährungspolitik der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Montag anlässlich der Veröffentlichung des »Welthunger-Index 2020«:

Fast 690 Millionen Menschen sind unterernährt – das sind 690 Millionen Menschen zuviel. Der steigende Reichtum weniger auf der einen Seite und die Zunahme der Armut auf der anderen Seite ist beschämend. Zudem tragen die aktuellen Hochrechnungen der Welthungerhilfe noch nicht den Auswirkungen der Coronapandemie Rechnung, die schon jetzt Hunger und Unterernährung zu verschärfen drohen. Die Bundesregierung ist leider weit entfernt davon, das Ziel »Kein Hunger bis 2030« mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit zu ermöglichen. Zudem setzt sie mit der Sonderinitiative »Eine Welt ohne Hunger«, in die jährlich 1,5 Milliarden Euro fließen, auf kurzfristige Produktionssteigerungen und Kooperationen mit großen Playern wie der Gates-Stiftung oder Bayer. Statt dessen müssten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die in globalen Lieferketten ausgebeutet werden, in die Hungerbekämpfung aktiv einbezogen und die Macht von Agrarkonzernen begrenzt werden. Dies fordert auch ein Bündnis aus 46 Organisationen wie Misereor, FIANE, Oxfam und Brot für die Welt.

Das Bündnis »Castor stoppen« kündigte am Montag Proteste gegen den Transport von Atommüll aus Sellafield nach Biblis vom 1. bis 4. November an:

Dieser ursprünglich für Anfang ­April geplante Transport mit hochradioaktiven Brennelementen wurde am 12. März durch Bundesinnenminister Seehofer »mit sofortiger Wirkung suspendiert«. Der Einsatz von 6.000 Bundespolizisten wäre wegen der damaligen Ausbreitung des Coronavirus »nicht zu verantworten«. Jetzt soll der Castortransport trotz der aktuell weit höheren und ansteigenden Coronainfektionszahlen im Zeitraum vom 26.10. bis zum 04.11. durchgeführt werden. Zuerst ab dem 26.10. als Schiffstransport von Sellafield nach Nordenham bei Bremerhaven. Dann als Schienentransport im Zeitfenster vom 01.11. bis 04.11. von Nordenham nach Biblis. Die geplante Bahnstrecke verläuft über Bremen, Hannover, Göttingen, Fulda, Frankfurt, Darmstadt ins hessische Atomkraftwerk Biblis.

Wieder soll Atommüll konzeptlos von einem Ort zum anderen verschoben werden. Erstmals seit 2011 kommen neue Castortransporte aus den Plutoniumfabriken La Hague (F) und Sellafield (GB). Die Castor-Zwischenlager sind und werden zu unsicheren Langzeitlagern, ein sinnvolles Konzept für eine Langzeitlagerung fehlt. Jeder unnötige Transport ist ein zusätzliches radioaktives Risiko, deshalb lehnen wir diese Atommüllverschiebungen ab. Deshalb hat sich 2019 das bundesweite Protestbündnis »Castor stoppen« gegen diese unnötigen und sinnlosen Transporte gegründet. Das Bündnis besteht aus Gruppen der Anti-AKW-Bewegung und aus Klimagruppen. Wir mobilisieren unter dem Motto: Atomausstieg sofort und weitere Energiewende jetzt – es ist noch lange nicht vorbei! (…) Es ist schlichtweg verantwortungslos, den Atommüll dorthin zu fahren, da eine Langzeitlagerung und Reparatur dort nicht stattfinden kann. Den Transport jetzt mitten in einer Pandemielage durchzuführen, wertet das Bündnis als weiteres Zeichen der Verantwortungslosigkeit der zuständigen Behörden und Ministerien. Wir rufen zum Protest dagegen auf. Infopunkte sind die Mahnwachen in Nordenham, Bremen, Oldenburg, Hannover, Göttingen und Biblis.