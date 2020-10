»Die freie Kultur wird nicht wertgeschätzt«

Fabian Sommer/dpa Die Räumung des Berliner Hausprojekts »Liebig 34« reiht sich ein in die Geschichte linksalternativer Orte, die Profitinteressen weichen mussten

Am 28. Oktober will Nürnberg zur Kulturhauptstadt Europas ernannt werden. Während einerseits um Prestige gerungen wird, kümmern sich die Verantwortlichen andererseits wenig um das selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentrum »Projekt 31«. Bis Ende Januar nächsten Jahres soll es seine Räume verlassen. Müsste die Stadt hier intervenieren?

Ja, aber die Verantwortlichen legen die Hände in den Schoss, anstatt kulturelle Freiräume zu fördern. Seit mehr als einem Jahr machen wir öffentlich, dass unser Trägerverein »Alternative Kultur Nürnberg« dringend neue Räume sucht, um unserem Projekt eine Zukunft zu ermöglichen. Die Erfurter Investmentfirma AAA+ Fertigbau GmbH will das Gebäude, in dem sich unser selbstverwaltetes Zentrum befindet, für fast eine Million Euro einem weiteren Investor verkaufen. Und der plant, dort Eigentumswohnungen zu bauen. Bei den Versuchen, uns zu verdrängen, schaut die CSU-SPD-Stadtregierung einfach zu. Von besonderer Kulturleistung kann keine Rede sein. Dafür lässt die Stadt Luftschlösser für Privilegierte bauen und haut dafür jede Menge Geld raus: zum Beispiel für »Wasserspiele« am Dutzendteich, wo das erlauchte Publikum in eigenen privaten Booten herumrudert, um Konzerte von dort aus mitzuverfolgen.

Viel wird in Nürnberg derzeit über Hochkultur gesprochen. Nichts gegen Theater und Oper, aber die freie Kultur muss ebenfalls wertgeschätzt werden. Die gegenwärtige Lage erinnert daran, wie die CSU 1997 eines der ersten selbstverwalteten kulturellen Zentren in Deutschland, das Künstlerhaus Nürnberg »Komm«, räumen ließ.

Was genau findet im »Projekt 31« statt?

Unser Zentrum ist nicht nur für Jugendliche, sondern eine Art Mehrgenerationenhaus geworden. Zu uns können alle kommen, unabhängig von Alter, Berufsstand oder Geschlecht. Wir diskutieren, veranstalten Workshops, Lesungen oder Konzerte mit kleinen internationalen Bands. Letzteres geht wegen Corona leider nicht mehr. Dienstags ist VAPCA-Tag – das steht für Vegan Anarcho Punk Cooking Action –, da kochen wir zusammen. Zudem gibt es das beliebte Foodsharing: Bäcker und Supermärkte bringen übriggebliebenes Essen, und wir geben es weiter. Gerade während der Pandemie wurde das gern angenommen. Unser Umsonstladen wird viel besucht. Wir finanzieren uns von Spenden, da geben manche mehr, andere weniger. Zuschüsse gibt es vom Kreisjugendring.

Sie betonen Ihre Selbstverwaltung. Wodurch zeichnet die sich aus?

Wir wollen unsere Utopie heute schon, so gut es geht, leben können. Schließlich müssen viele im Kapitalismus täglich Ausgrenzung erleben. Vor mehr als zehn Jahren haben einige von uns damit begonnen, das Zentrum zu gründen. Dafür wurde eine Kfz-Werkstatt umgebaut, eine Küche eingerichtet, und die Räumlichkeiten wurden mit Notausgängen sowie sanitären Anlagen versehen. Wir haben viel Energie und Herzblut in das Projekt gesteckt. Jetzt schmerzt es um so mehr, dass wir wegen einer Immobilienfirma weichen sollen, für die unser geliebtes Haus nur eine Ware ist.

Sind Sie in Verhandlungen mit dem Eigentümer?

Wir versuchen, unseren Mietvertrag zu verlängern. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, wie Gerichte urteilen. Deshalb verhandeln wir mit der Stadt und organisieren für den 12. Dezember eine Demo »Kultur braucht Freiräume – Projekt 31 erhalten«.

Vergangene Woche wurde in Berlin das queerfeministische Hausprojekt »Liebig 34« mit einem Großaufgebot der Polizei geräumt. Sehen Sie den Kampf um Ihr Projekt in einem größeren Kontext?

Ja, es geht hier um Gentrifizierung. Wer selbstbestimmt und gemeinschaftlich leben will, wird verdrängt, während die Immobilienpreise weiter steigen. Unser Haus wird jetzt für eine Million gehandelt, vor wenigen Jahren hat es noch die Hälfte gekostet. Die Entwicklung des Immobilienmarktes ist bundesweit ein Problem, ebenso wie die politischen Interessen und Prioritäten der Stadtverwaltungen, die skrupellose Spekulanten gewähren lassen.