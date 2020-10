Pistorius für Studie zu Polizeiarbeit

Hannover. In der Debatte um rechte Netzwerke bei der Polizei will Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) möglichst viele Bundesländer für eine Studie zur Polizeiarbeit gewinnen. Auf der bevorstehenden Konferenz der SPD-Innenminister, deren Sprecher Pistorius ist, sowie auf der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern Anfang Dezember solle für eine kurzfristige Analyse des polizeilichen Alltags geworben werden, kündigte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover am Montag an. Pistorius sprach gegenüber der Rheinischen Post (Montagausgabe) davon, dass es »offensichtlich« immer wieder »Glutnester antidemokratischen Verhaltens« bei der Polizei gebe. (dpa/jW)