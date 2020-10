Kriegswaffenanteil steigt

Philipp Schulze/dpa Von Krisen und Krieg profitieren: Deutscher Exportschlager »Leopard 2«

Die Bundesregierung hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres zwar weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Vergleichszeitraum 2019 – der Anteil der Ausfuhren von Kriegswaffen ist dabei allerdings gestiegen. Aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) geht hervor, dass in den ersten drei Quartalen 2020 insgesamt Rüstungsexporte im Wert von 4,13 Milliarden Euro genehmigt wurden – ein Rückgang von etwa einem Drittel, da im Vorjahreszeitraum dieser Wert noch bei mehr als 6,3 Milliarden Euro gelegen hatte. Der Anteil der Rüstungsgüter, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen – wie etwa Panzer, Kampfflugzeuge, U-Boote und vollautomatische Handfeuerwaffen – stieg dabei allerdings von 32,3 auf Prozent auf 42,5 Prozent. Im dritten Quartal lag er nach den vorläufigen Zahlen des Ministeriums sogar bei 45,9 Prozent. Ein Großteil des Rückgangs war demnach bei »sonstigen Rüstungsgütern« wie beispielsweise Radar- oder Funktechnik, aber auch bestimmten Explosivstoffen und »Vorprodukten« für den militärischen Einsatz zu verzeichnen. Für sie ist keine gesonderte Genehmigung nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, sondern lediglich eine nach dem Außenwirtschaftsgesetz erforderlich.

Kommt im letzten Quartal 2020 noch einmal der Mittelwert aller in Deutschland genehmigten Rüstungsexporte der ersten drei Quartale hinzu – also rund 1,37 Milliarden Euro – könnte ein Jahresgenehmigungswert in Höhe von rund 5,5 Milliarden Euro erreicht werden.

Fast die Hälfte der 2020 bisher genehmigten Kriegswaffenexporte geht an sogenannte Drittländer außerhalb von EU und NATO, die den Mitgliedstaaten auch nicht gleichgestellt sind – mit steigender Tendenz: Im dritten Quartal waren es mit einem Wert von 312,66 Millionen Euro bereits rund 50,3 Prozent.

Diese Entwicklung sei alarmierend, erklärte Dagdelen am Montag. Das Mantra von restriktiven Rüstungsexportbeschränkungen sei »angesichts von anhaltend hohen Genehmigungswerten nichts als Geschwätz«, so die abrüstungspolitische Sprecherin und Obfrau ihrer Fraktion im Auswärtigen Ausschuss.

Bisheriges Hauptempfängerland von deutschen Kriegswaffen in diesem Jahr ist Ägypten mit einem Exportvolumen von 585,9 Millionen Euro. Das nordafrikanische Land wird von Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) mit U-Booten beliefert. Erst vor zwei Wochen wurde auf der Kieler Werft des Unternehmens das vierte Boot in Anwesenheit des ägyptischen Marinechefs mit Nilwasser auf den Namen »S 44« getauft. Laut Antwort des Ministeriums vom 7. Oktober entfiel mehr als die Hälfte des Werts deutscher Ausfuhrgenehmigungen für das Land auf das dritte Quartal.

»Indem die Bundesregierung Ägypten zum Spitzenreiter bei den Empfängern von Kriegswaffen macht, gießt sie Öl in die kriegerischen Konflikte im Jemen und in Libyen«, erklärte Dagdelen dazu am Montag. »Der Genehmigung des Exports von Mordwerkzeugen ist Beihilfe zu Verbrechen weltweit.« (jW)