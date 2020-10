Wasserfluten in Vietnam

Ho Cau/VNA via REUTERS Ein Militärhubschrauber rettet die Besatzung eines havarierten Schiffs vor der vietnamesischen Küste

Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind in Vietnam mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende Häuser im Zentrum des Landes wurden überflutet, wie der vietnamesische Katastrophenschutz am Montag mitteilte. Rund ein Dutzend Menschen werden demnach noch vermisst. Ein weiterer Sturm drohte die Lage zu verschärfen. Fast 46.000 Menschen wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes in Sicherheit gebracht. Das Militär rettete per Hubschrauber mehrere vor der Küste abgetriebene Fischer. (AFP/jW)