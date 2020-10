Infektionen: Probleme bei Kontaktverfolgung

Berlin. Vier Landkreise und das Land Berlin kamen zuletzt bei der Verfolgung von Kontakten von Coronainfizierten nicht mehr hinterher. Das geht aus einem vertraulichen Regierungspapier zur Infektionslage hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Es ist auf den Montag datiert, die Angaben zur Überlastung geben allerdings den Stand vom 6. Oktober wieder. »Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen absehbar nicht mehr sichergestellt«, steht demnach zur Erläuterung auf einer Karte, in der die betroffenen Kreise und das Land Berlin markiert sind. Dabei handelt es sich neben Berlin um den Landkreis Pinneberg, den Lahn-Dill-Kreis, den Kreis Offenbach sowie den Landkreis Esslingen. In allen Fällen gab es demnach Engpässe bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, in Berlin zusätzlich auch bei der Betreuung von Menschen in Quarantäne. (dpa/jW)