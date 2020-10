Ein K.-o.-Kriterium

Steffen Prößdorf/wikimedia commons/CC-BY-SA-3.0-DE »Das gegenseitige Vertrauen ist die Grundlage« (Josef Fendt 2016 in Oberhof)

Am besten sei, in einer so herausgehobenen Position äußerlich nicht als Deutscher aufzufallen, sagt Klaus Schormann im Gespräch mit jW. Das sei eines der Erfolgsgeheimnisse seiner 27 Jahre an der Spitze des Weltverbandes der Modernen Fünfkämpfer. »Primo Nebiolo hat einmal zu mir gesagt: Klaus, du siehst sehr international aus. Du könntest genausogut ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose sein. Man merkt gar nicht, dass du ein Deutscher bist. Das ist ein großer Vorteil.« Was der 74jährige Sportfunktionär aus Darmstadt mit dem Zitat des früheren Chefs der Weltleichtathletik augenzwinkernd ausdrücken will: Auch die Physiognomie ist von Belang in der Frage, wer es im Weltsport nach ganz oben schafft und wer nicht – ähnlich wie die Körpergröße bei den Managern aus der Wirtschaft.

Nicht viele Funktionäre mit deutschem Pass stehen an der Spitze internationaler Verbände. Wenige bedienen die wichtigsten Schalthebel, befassen sich als sportpolitische Schwergewichte mit Statuten und Regelwerken, der Vergabe großer Wettbewerbe oder der Außendarstellung von Organisationen – Thomas Bach ist als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine Ausnahme von der Regel. »Wir sind der Auffassung, dass wir uns bezüglich einer effektiven internationalen Vernetzung perspektivisch noch besser aufstellen sollten«, bestätigt Katrin Grafarend aus dem Ressort Internationales beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegenüber jW, was DOSB-Präsident Alfons Hörmann schon beim Neujahrsempfang 2016 formuliert hatte: »Wir wollen mehr gute und starke Vertreter aus Deutschland in internationalen Gremien positionieren, das ist unsere Strategie.«

An die fünf Jahre später scheinen Sport und Politik Ernst zu machen. Zugunsten eines sauberen Weltsports, im Kampf gegen Manipulation und Korruption soll Einfluss gewonnen werden. Am 16. September stand die geplante Personaloffensive im Bundestagssportausschuss auf der Agenda. Anschließend wurden eine Taskforce gegründet und eine professionelle Agentur eingeschaltet, um die Sache voranzubringen. Deutschland sei auf dieser Ebene »unterrepräsentiert in Relation zu seiner Bedeutung als Sportnation«, hieß es in aller Unbescheidenheit zur Begründung. Es gelte, »angemessener vertreten« zu sein, »Stimme und Einfluss zu verstärken«.

Das A und O

Bei Staatsbesuchen sollen neben Wirtschaftslenkern demnächst auch Sportfunktionäre im Regierungsflieger sitzen, die weltweiten Handelsvertretungen der Bundesrepublik auch dem Sport dienlich sein. Und gestrenge Haushälter sollten eines verstehen lernen: Eine Wahl oder Wiederwahl in hohe Ämter des Sports zu lancieren, erfordert manches Abendessen auf Staatskosten.

Doha Stadium Plus Qatar/wikimedia commons/CC-BY-2.0 »Äußerlich nicht als Deutscher auffallen« (Klaus Schormann 2013 in Doha)

Deutsche Vertreter sind derzeit in allerlei Kommissionen des Weltsports präsent, sei es Technik, Wettkampf, Antidoping, Medizin. Spitzenpositionen sind aber eher rar. Wie Klaus Schormann präsidieren aktuell nur noch Josef Fendt (seit 1994 im Internationalen Rennrodelverband), Thomas Weikert (seit 2014 als Chef der Internationalen Tischtennisföderation) sowie Gerhard Zimmermann und Thomas Berk bei den nichtolympischen Minigolfern und Keglern. Als Stellvertreter fungieren Nadine Stegenwalner (Segeln), Thomas Konietzko (Kanu), Wolfgang Weigert (Karate), Thomas Pfüller (Biathlon), Andreas Trautvetter (Bob), Thomas Schwab (Rennrodeln), Dominic Kuhn (Snowboard). Ingo Weiss ist Schatzmeister beim Basketballweltverband. Besonders dünn sieht es bei den großen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen oder Turnen aus, ebenso in der Führungsriege des Verbundes der Nationalen Olympischen Komitees, dem Europäischen Olympischen Komitee (EOK).

Schormann und Fendt haben Mitte September an der Runde im Bundestagssportausschuss teilgenommen. Zum Part höherer »Würdenträger« sagt Schormann im jW-Gespräch: »Wer ein Amt innehat, ist so etwas wie ein deutscher Botschafter im Ausland.« Der 73jährige Berchtesgadener Fendt ergänzt: »Wir alle genießen das Vertrauen in unseren Verbänden und geben es an deren Mitglieder zurück.« Schormann wird noch bis 2024 höchster Vertreter der Fünfkämpfer bleiben, die rund um den Globus in 152 Mitgliedsorganisationen organisiert sind. Fendt, seit 26 Jahren Oberhaupt der weltweit 53 nationalen Rennrodelverbände, wird im kommenden Monat an einen Nachfolger übergeben. Es wird kein Landsmann sein, sagt er: »Das hätte sicher ein Geschmäckle.«

Ständig Netzwerke knüpfen und pflegen, pausenlose Kommunikation mit Athleten, Trainern und Funktionären, »Brückenbildung« zu diversen Gremien – das sei das A und O in Ämtern wie ihren, da sind die beiden sich einig: »Alle müssen mitgenommen werden. Auch der kleinste Mitgliedsverband muss das Gefühl haben, ernstgenommen zu werden«, so Schormann. »Das gegenseitige Vertrauen ist die Grundlage«, bestätigt Fendt.

Riese oder Zwerg

In den meisten Verbänden wird bei Abstimmungen nach dem Prinzip »eine Nation – eine Stimme« verfahren. Ob sportlicher Riese oder Zwerg, jede Stimme wiegt gleichviel. Vor diesem Hintergrund sei »deutsche Besserwisserei« nach dem Motto: Wir sagen euch mal, was richtig ist und wie es geht! nachgerade eine Todsünde in der internationalen Sportdiplomatie, ein absolutes No-Go, ein K.-o.-Kriterium. »So etwas kommt gar nicht gut an«, meint Fendt, und Schormann nickt: »Das wäre zusätzliches Wasser auf die Mühlen all jener, die sowieso schon Vorbehalte haben und gegenüber deutschen Vertretern eher reserviert sind.« Ein Kandidat, der mit erhobenem Zeigefinger herumlaufe, habe schon verloren. Das haben die beiden Oldies so auch im Bundestagsauschuss deutlich gemacht. »Am besten ist es für einen Bewerber«, so Schormanns Ratschlag, der an Primo Nebiolos Wort gemahnt, »wenn den anderen gar nicht weiter auffällt, dass er aus Deutschland kommt«.