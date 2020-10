Solidarität in der Krise

Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa »Zusammenhang zwischen Krisen, Arbeitswelt und rechten Einstellungsmustern«: Schweißer in Brumby, Sachsen-Anhalt

Gewerkschaftsmitglieder, das zeigen Studien, haben in den vergangenen Jahren bei Wahlen auf Bundes– und Landesebene häufiger für die AfD gestimmt als der Durchschnitt der Bevölkerung. Rechte Migrationskritik und Vorurteile gegen Geflüchtete, rechte Polemiken gegen »Europa« und »Politiker« werden auch in den Betrieben immer häufiger aufgegriffen. Befunde dieser Art hat eine Forschergruppe um den Darmstädter Soziologen Ulrich Brinkmann zum Anlass genommen, um in einer Studie dem »Zusammenhang zwischen Krisen, Arbeitswelt und rechten Einstellungsmustern« nachzuspüren und gleichzeitig die Rolle der Gewerkschaften in diesem Konfliktfeld zu beleuchten.

Befragt wurden für diese Untersuchung »engagierte Gewerkschafter« (zum Beispiel Betriebsräte und Vertrauensleute), die im Rahmen von Bildungsveranstaltungen der IG Metall für eine Teilnahme an dieser nicht repräsentativen Studie gewonnen werden konnten. Die Ergebnisse weisen in ihren Einzelbefunden auch für diese Gruppe ein breites Meinungsspektrum aus. So geben etwa 38 Prozent der Befragten an, im Zuzug von Migranten und Geflüchteten eine kulturelle Bereicherung zu sehen, ein knappes Drittel der Gewerkschafter will aber auch die »Gefahr der Islamisierung« erkannt haben. Überraschend ist, dass selbst in der Gruppe der »engagierten Gewerkschafter« eine leicht überdurchschnittliche Präferenz hinsichtlich der Wahlabsicht für die AfD festgestellt worden ist. Allerdings kommen SPD und Linkspartei bei der »Sonntagsfrage« hier zusammen immer noch auf knapp 60 Prozent.

Die Gewerkschaften selbst haben bei ihren engagierten Mitgliedern nach den Ergebnissen der Studie weiterhin einen »großen Vertrauenskredit«, was sie, so die Darmstädter Wissenschaftler, zu »unverzichtbaren Akteuren zur Bekämpfung des grassierenden Rassismus« macht, da sie in diesem Themenfeld eine »kommunikative und organisationspolitische Reichweite« haben, »die anderen Institutionen abhandengekommen ist«.

Die Präsentation der Befragungsergebnisse wird begleitet durch einen sozialwissenschaftlichen Theorieteil, in dem die Autoren Erklärungen für das Aufkommen rechter Einstellungsmuster unter Gewerkschaftsmitgliedern anbieten. Ein wenig überraschendes Leitmotiv der diesbzüglichen Ausführungen ist, dass durch die neoliberale »Entsicherung« der Lebens- und Arbeitsverhältnisse »rechtspopulistische« Politikangebote insbesondere hinsichtlich der »Ethnisierung der sozialen Frage«, also einer Umdeutung sozialer Konflikte in kulturell-nationale Auseinandersetzungen, an Attraktivität gewonnen haben.