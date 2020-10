jW

Schwere Körperverletzung

Zu jW vom 28.9.: »Staatsfeind Nummer eins«

Gut, dass die jW beharrlich über Julian Assange berichtet. Das in dem Artikel geschilderte Szenario: Wecken um fünf Uhr morgens, »mit Handschellen gefesselt in eine Wartezelle verbracht, dann nackt ausgezogen und geröntgt« – und das seit dem 7. September 2020! Wer hat die Indikation für eine (oder gar mehrere?) Röntgenaufnahmen (welcher Organe?) gestellt? Ist dokumentiert, wie hoch die bisher erreichte Strahlendosis des Wikileaks-Gründers ist? Wer ist für die regelmäßige schwere Körperverletzung verantwortlich? Es ist davon auszugehen, dass tägliches Röntgen ohne medizinische Indikation unnötig und damit wie eine vorsätzliche schwere Körperverletzung einzustufen ist. Im (bundesdeutschen) Röntgenpass (…) ist zu lesen: »Das höchste Gut eines Menschen ist seine Gesundheit.« Zur Gesundheit gehört auch der seelische Gesundheitszustand Assanges, dem eine klinische Depression attestiert wurde. Im Falle seiner Auslieferung an die USA würde das Suizidrisiko steigen. Diese Angaben sind laut US-Seite natürlich alle übertrieben: Ein Mensch mit Depression sei weder in der Lage, ein Buch zu schreiben, noch eine Organisation zu leiten! Die Bildunterschrift zu diesem Artikel (»Die US-Administration unternimmt alles, um eigene Verbrechen zu vertuschen«, jW) fasst den jahrelang andauernden Skandal treffend zusammen. (…)

Dr. Annette Bänsch-Richter-Hansen, Wiesbaden

Falsche Adressaten

Zu jW vom 26./27.9.: »Konflikt nimmt an Schärfe zu«

Ein »Anschlag auf die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs«? Das will ich genauer wissen, Herr Hauptgeschäftsführer (der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, jW) Benrath! (…) Sind etwa die Regionalisierungsmittel des Bundes nur für die Schiene und kommunale Mittel nur für den Stadtverkehr, oder gibt es da Überschneidungen, Interferenzen, Schwarzer-Peter-Spielchen, Kuhhandel? Seit mindestens 25 Jahren ist bekannt, dass im ÖPNV etwa 70 Prozent der Kosten durch die öffentliche Hand (…) finanziert werden, damit ÖPNV im volkswirtschaftlich, sozial und ökologisch nötigen Ausmaß überhaupt möglich ist. Selbst zwischen Ballungsraum und Fläche variiert der Wert aus mehreren Gründen nur schwach.

Also zu Ihrer Klage des »Anschlags« auf »Wirtschaftlichkeit«, Herr Benrath: Genau diese Klage sollten Sie keinesfalls an die Beschäftigten adressieren – sowenig wie etwa an die Fahrzeugindustrie, die Energieversorgung oder wer noch aus guten Gründen den einen oder anderen Kostenblock bedingt. Richten Sie Ihre Klage an die richtige Adresse: an die öffentliche Hand! Monieren Sie die noch immer viel zu niedrigen Regionalisierungsmittel des Bundes, die fehlenden Mittelumschichtungen der Bundesländer, die willkürlich gekürzten kommunalen Mittel! Darin liegt der »Anschlag auf die Wirtschaftlichkeit«, da nur würde Ihr Vorwurf passen. Und es wird durch Wiederholung nicht falscher: Allerschlimmste ÖPNV-Einsparer waren Roland Koch (CDU) und Peer Steinbrück (SPD), die zwar zum Glück beide politisch stillgelegt sind und deren Untaten seither zumindest für bevölkerungsstarke Bundesländer wieder leicht korrigiert wurden – die jedoch allen zukünftigen Sparkommissaren als warnendes Beispiel vor Augen bleiben müssen: zu wenig ÖPNV – zu wenige Stimmen bei Wahlen!

Bernhard May, Solingen

Gratulation und Ergänzung

Zu jW vom 7.10.: »Gegenddarstellung«

Auch ich gratuliere herzlich der LPG junge Welt e. G. zum 25jährigen Wirken für Aufklärung und gegen Volksverdummung durch die herrschende Politik und deren Leitmedien. Dabei spreche ich die Hoffnung aus, dass die jW getreu dem Marxismus-Leninismus natürlich auch die derzeitigen Verhältnisse für eine sozialistisch-friedliche Zukunft – wann auch immer das sein wird – kämpferisch-kraftvoll mit Hilfe und dank der aufgeklärten Leserschaft übersteht! Eine kleine Korrektur zur DDR-Gründung aber sei angebracht. Am 7. Oktober wurde vor 71 Jahren kein sozialistischer Staat gegründet. (…) Die DDR entstand zunächst als Antwort auf die zuvor mit Hilfe der Westmächte in Verletzung des Potsdamer Abkommens separatistisch gegründete BRD (…). Die Grundlage in der Sowjetischen Besatzungszone für die Gründung der DDR war die vorher geschaffene antifaschistisch-demokratische Ordnung. Erst im Juli 1952 wurde auf der 2. Parteikonferenz der SED beschlossen, die Grundlagen des Sozialismus zu errichten.

E. Rasmus, per E-Mail

Intellektuelle Hausmittel

Zu jW vom 7.10.: »Beruhigender Selbstbetrug«

Wenn veränderte Umstände das bisherige Weltbild erschüttern, trifft manche die Notwendigkeit einer ursächlichen Erklärung oder konstruktiven Verarbeitung unvorbereitet. Dann müssen die intellektuellen Hausmittel genügen, für Selbstreflexion fehlt die Zeit. Im Falle von Corona wird zur Verleugnung gegriffen: Das sei keine Pandemie. Oder die Neigung zum Standard führt anhand bekannter Vergleichsmaßstäbe zur Verharmlosung und Ablehnung von Eindämmungsmaßnahmen: Das sei nur eine leichte Grippe; Krankheiten und Tod gehörten mit zum Leben. Die Ursache wird auch nicht in der Natur (Viren, Mutationen) oder ihrer Ausbeutung (Durchdringung der Natur, Wildtiermärkte, Tierkonsum) gesucht, sondern in konkreten Akteuren, die angeblich die Welt versklaven wollten (Gates, Merkel, China, die Rothschilds). Dabei sei die Lösung ganz einfach: nichts tun. Die Pandemie sei schon vor dem Lockdown vorbei gewesen. Wie für alles kann auch dafür eine Handvoll Autoritäten angeführt werden, die jedoch ebenfalls ihren unerkannten irrationalen Voreinstellungen gefolgt sind.

Joel Klink (Onlinekommentar)

Pervers

Zu jW vom 7.10.: »SPD in Gefechtsstellung«

Der beste Weg, das Leben von Soldaten zu schützen, ist, sie nicht in den Krieg zu schicken! Die USA haben 1945 zwei Atombomben abgeworfen, um angeblich das Leben von GIs zu schützen. Dafür haben zigtausend Japaner ihr Leben verloren. Die Bombenangriffe auf Serbien haben 1999 auch viele Tote gefordert. Jede technische Weiterentwicklung und jeder Einsatz von Waffen ist pervers und die politische Mitwirkung der Sozialdemokratie ebenso.

Rainer Schulze, Kriegsdienstverweiger von 1968