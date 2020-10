Cornelia Gus/dpa Mit Mate hätte er sich höchstens die abgelatschten Schuhe geputzt: Charles Bukowski

Am Ende des Charles-Bukowski-Jubiläumsjahres stellt sich bei mir eine gewisse Sättigung ein. Unzählige Artikel, Essays, Bücher, Features widmeten sich dem Leben des am 16. August vor hundert Jahren geborenen Underground-Literaten. Oftmals angesiedelt irgendwo zwischen dem bekannten Dreigestirn von Saufen, Ficken und Pferdewetten.

Frank Schäfer geht mit seinem unlexikographischen Lexikon »Notes on a Dirty Old Man« einen anderen Weg. Manche Coffeetablebooks passen ja wirklich am besten ins schicke Leipziger oder Berliner Altbauloft, Schäfers Buch gehört auf Kneipentische, feucht von Bierrändern und mit Zigarettenasche befleckt. Auch das ist nur ein Bukowski-Klischee mehr, doch eines der besseren, weil es einen warm-wahren Kern enthält.

Die kurzen alphabetisch geordneten Essays, Interviews, Anekdoten, lassen sehr schnell erkennen, dass Schäfer über eine große Sachkenntnis in der Causa Bukowski verfügt. So gelingt es ihm ausgesprochen gut, ein vielschichtiges Bild zu zeichnen, ohne Langeweile aufkommen zu lassen. Gewiss, nach der Lektüre muss man sich von einigen liebgewonnenen romantischen Vorstellungen trennen. Der späte Bukowski etwa saß im Schaffensrausch nicht vor der Schreibmaschine, sondern vor einem Apple Macintosh – eines dieser Bilder, die Schäfer zurechtrückt. Der alte Schriftsteller eben nicht als Fortschrittsverweigerer, sondern Abenteurer der Technik.

»Notes on a Dirty Old Man« ist ein Buch in einer Zwischenform – weder ganz Biographie noch reine Essaysammlung – ein Launelesebuch für Fans des Bukowski-Beats. Man darf vermuten, dass diese Form im Sinne des selbsterklärten Wilden und Seitenheiligen der Liquid Lunches und Flachmannfraktion ist.

Was jedoch aus Schäfers Anekdotenauswahl – womöglich sogar unfreiwillig – hervorscheint, ist, dass das Bild des literarischen Kneipeneckensitzers, den Bukowski wie kaum ein anderer verkörperte, inzwischen einen Nostalgieschimmer angenommen hat. Mit Mate hätte sich Bukowski höchstens die abgelatschten Schuhe geputzt.

Man nimmt ja auch am Ende von Kneipentouren die Welt zerrissen wahr. Vorausgesetzt es war eine Kneipentour, die erfolgreich verlief. Das heißt eine, die im Klarrausch endet. Der Rausch splittet die Bilder und überhöht die Primärfarben der Nachtwerbung, in denen man Bukowski unwillkürlich sehen will. Schäfers Buch ist hingegen mit einer Reihe Fotos von Michael Montfort illustriert, die den alternden Bukowski, womöglich sogar völlig nüchtern, aber dennoch gut gelaunt und selbstironisch zeigen. Auch dies ein eher ungewohnter Aspekt des Mannes mit dem Bart, der Kippe und dem notorisch in Griffweite plazierten Whiskyglas.

Jener andere ewige Einsame L. A.s, Raymond Chandlers Philip Marlowe, nahm seine Gimlets mit Bitterbier in Edeltränken, an deren weißgedeckten Bartischen Hollywoodgöttinnen sich über Erpresser und mörderische Ehemänner auslassen konnten. Bukowski wäre aus solchen Cocktailschuppen nach dem dritten Speedwhisky rausgeflogen oder hätte sich bei aufziehendem Stunk nach dem Hinterausgang erkundigt. Vielleicht hätte er Marlowe beim Hinauswürfeln noch überheblich zugenickt.

Der moderne Ritter mit den abgelaufenen Schuhsohlen ist inzwischen längst ein Held der Mittelklasse geworden. Bukowski könnte zu seinem 100. ebenfalls auf dem Weg dahin sein, zu einem dieser Autoren gemacht zu werden, über die schon längst Eindeutigkeit erlangt ist und auf deren Story sich Patina gelegt hat.

Frank Schäfers kurze Spotlights zeichnen hingegen ein heterogenes Bild. Bewahren Bukowski vor der endgültigen Vereinnahmung in den faden Mittelklasseliteraturkanon voller Eindeutigkeiten. So wenn er ihn bei dem berüchtigten »Apostrophe«-Interview im französischen Fernsehen schildert, das der Amerikaner abbrach, weil ihm sowohl die versnobten Kollegen wie die Simultanübersetzung nervten. Dass die dabei anwesende Kollegin Catherine Paysan es »not amusing« fand, dass Bukowski mehr von ihren Beinen sehen wollte, um – wie er später schrieb – »beurteilen zu können, ob sie eine gute Schriftstellerin sei oder nicht«, ist heute noch weniger korrekt als damals. Schäfer hätte diese Anekdote ohne Probleme auslassen können, tat dies aber nicht und zeichnet Bukowski in seinen »Notes« so kantig, zärtlich und ambivalent, wie er nun mal war. Als Menschen eben – nicht als Halbgott.