»Maschine« gegen Puhdys

Vor einer Zivilkammer des Berliner Landgerichts wird in dieser Woche eine Klage des langjährigen Frontmanns der Puhdys, Dieter »Maschine« Birr, gegen die anderen Bandmitglieder verhandelt. Birr habe »auf Feststellung (geklagt), dass ihm die Urheberrechte an den Kompositionen bestimmter Songs alleine zustünden«, teilte das Gericht vor dem Termin am Donnerstag mit. Vor knapp einem Jahr hatte Birr gegenüber der Berliner Zeitung eine Musterklage angekündigt, die zehn Songs betreffe, darunter »Alt wie ein Baum«. »Ich habe 300 Titel der Puhdys komponiert und 218 davon geteilt. Das heißt, ich bin nicht allein als Urheber ausgewiesen, sondern nur zusammen mit Peter Meyer oder als Teil der Puhdys. Das will ich ändern.« Bei den Puhdys habe es keine Gemeinschaftskompositionen gegeben. »Ich habe mir die Titel zu Hause ausgedacht, an der Gitarre«, so Birr. Die Band hatte sich 2016 aufgelöst. (dpa/jW)