Großer Mangel an Kitaplätzen

Berlin. In der BRD fehlen laut einer Studie rund 342.000 Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren. Die Lücke sei damit im Vergleich zum Jahr 2015 noch größer geworden, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf Berechnungen des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Demnach gab es zum 1. März 2020 für jedes siebte Kind unter drei Jahren (14,4 Prozent) keinen Platz. Im Jahr 2015 habe dieser Anteil noch 10,2 Prozent betragen.

Seit dem 1. August 2013 gilt für alle Kinder von ein bis drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bei der Erfüllung dieses Anspruchs gibt es aber laut Welt am Sonntag große Unterschiede: Während die »Betreuungslücke« im Saarland am größten sei, sei sie in Mecklenburg-Vorpommern am kleinsten. (dpa/jW)