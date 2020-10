Krefeld: Kritik nach Polizeieinsatz

Krefeld. Nach einem Polizeieinsatz bei einem Wohnungsbrand in Krefeld ist das Verhalten einer beteiligten Polizistin in die Kritik geraten. Im Internet tauchte am Wochenende ein von Zeugen aufgenommenes kurzes Handyvideo auf. Dieses zeigt, wie ein Mann von vier Polizisten vor dem Wohnhaus festgehalten wird und sich gegen die Beamten wehrt. Er hält einen Gegenstand aus Metall, den ihm eine Polizistin abnimmt. Eine weitere Polizistin schlägt dem Mann mehrfach gegen den Kopf, schließlich wird er von den Beamten am Boden fixiert. Der Vorfall werde laut Polizei nun untersucht. (dpa/jW)