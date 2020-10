Kämpfen für den Kurswechsel

Arnd Wiegmann/Reuters Bereits kurz nach dem Einmarsch der Türkei demonstrierten Menschen wie hier in Zürich für die Solidarität mit Rojava (12.10.2019)

Hunderte Fahnen mit dem Konterfei von Abdullah Öcalan, dem Begründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), wehten am Sonnabend in Frankfurt am Main. »Die kann die Polizei ja diesmal wohl schlecht verbieten«, sagte Ercan Ayboga vom Kurdischen Gesellschaftszentrum bei der Demonstration gegenüber junge Welt. Es sei schließlich das erklärte Ziel des Protests, Freiheit für diesen wichtigen Repräsentanten der Kurdinnen und Kurden zu fordern. Seit 1999 wird Öcalan als politischer Gefangener auf der türkischen Insel Imrali in Isolationshaft festgehalten. Zu sehen waren am Sonnabend auch die gelb-grünen Wimpel der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und ihrer Fraueneinheiten YPJ, die sich im nordostsyrischen Rojava gegen den IS zur Wehr setzten. Diese gelten in Deutschland teilweise als verboten. Seit 1993 ist gesetzlich geregelt, dass Kennzeichen der nicht verbotenen YPG oder Öcalan-Bilder unter das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK fallen können, »wenn im konkreten Einzelfall das Zeigen der Kennzeichen einen Ersatz für die verbotene PKK-Symbolik darstellt«. Bei der Verfolgung von Kurdinnen und Kurden, die die Symbole ihrer Bewegung in der Öffentlichkeit zeigen, seien die Frankfurter Behörden im Vergleich zu anderen eher »mittelmäßig« engagiert, beschrieb Ayboga die stark von Willkür geprägte Situation.

Nicht nur in Hessen, sondern weltweit wurde an diesem Tag demonstriert. Anlass war die Erinnerung an den am 9. Oktober 2019 begonnenen Eroberungskrieg der Türkei und der mit ihr verbündeten Dschihadisten gegen die selbstverwaltete demokratische Föderation Rojava. Die Demonstrierenden in der Mainmetropole verdeutlichten mit Slogans, wer aus ihrer Sicht dafür die Verantwortung trägt. Sie riefen »Erdogan Terrorist« und »Die Bundesregierung finanziert, Erdogan bombardiert«.

Das auf einem Schild mitgeführte Öcalan-Zitat »Die Basis unseres Widerstands ist die Bildung« schien bei der Frankfurter Demonstration bestens umgesetzt. So riefen beispielsweise männliche Demonstranten den kurdischen Slogan »Jin, Jiyan, Azadi« (Frauen, Leben, Freiheit) und konnten auf jW-Nachfrage dessen Bedeutung erklären: Gefordert werde damit eine Gesellschaftsform, in der Frauen in Staat und Familie bessergestellt werden. Auch andere Demonstrierende zeigten gegenüber jW ihr Wissen über die kurdische Bewegung und den PKK-Begründer, seine Theorien oder seine Initiative für Friedensverhandlungen zwischen dem kurdischem Volk, vertreten durch die PKK, und dem türkischen Staat.

Ihre Namen wollten Aktivistinnen und Aktivisten nicht in der Zeitung wiederfinden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie fürchten etwa, von aus der Türkei eingeschleusten Agenten denunziert zu werden, sowie Kriminalisierung im Alltag hierzulande. Kurdische Studierende an der Mainzer Universität berichteten, sie hätten dort die Zeitschrift ihres Verbandes nicht verteilen dürfen, während das Studenten, die der türkischen Regierungspartei AKP nahestehen, mit ihren reaktionären Pamphleten erlaubt gewesen sei.

Auf der Kundgebung in Frankfurt sprach auch der Arzt Michael Wilk, der seit 2014 immer wieder nach Rojava reist und dort zusammen mit der Organisation Kurdischer Roter Halbmond Hilfe leistet. Die Menschen in Rojava hätten nach dem Kampf gegen den IS, bei dem es 11.000 Tote und 20.000 Verletzte gegeben habe, »Dank und Hilfe für einen Wiederaufbau durch die EU und Deutschland« verdient, resümierte Wilk. Das Gegenteil sei aber der Fall. Waffenlieferungen und jegliche Unterstützung der Türkei müssten von der Bundesregierung eingestellt werden. Zudem sei ein Paradigmenwechsel im Umgang mit der PKK, die »essentiell für einen Friedensprozess« sei, dringend notwendig – ebenso wie die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Selbstverwaltung Rojavas.