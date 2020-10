Ehemaliger BND-Chef kritisiert Flüchtlingspolitik

Berlin. Der ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler hat die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hart kritisiert. »Der Satz der Bundeskanzlerin ›Wir schaffen das!‹ war in seiner Pauschalität nicht gut«, schreibt der frühere Chef des Bundesnachrichtendienstes in seinem Buch mit dem Titel »Wer hat Angst vorm BND?« Der Satz habe, wenn auch ungewollt, enorme Sogwirkung entfaltet. Schindler plädiert zudem für ein »realitätsnahes Integrationskonzept« für die Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. (dpa/jW)