Kirgistan: Parlament ernennt neuen Premier

Bischkek. Eine Woche nach der Parlamentswahl in Kirgistan haben die Abgeordneten einen aus dem Gefängnis befreiten Politiker zum amtierenden Regierungschef gewählt. Sadyr Schaparow wurde in einer außerordentlichen Parlamentssitzung am Sonnabend von der Mehrheit der Abgeordneten unterstützt. Der ebenfalls während der Proteste gegen Wahlfälschung befreite Expräsident Almasbek Atambajew dagegen wurde erneut verhaftet. Atambajew, Schaparow und weitere Politiker waren am Dienstag inmitten von Protesten gegen Präsident Sooronbai Dscheenbekow von Anhängern aus dem Gefängnis befreit worden. (AFP/jW)