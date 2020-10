Pjöngjang feiert

Reuters

Die Demokratische Volksrepublik Korea hat den 75. Gründungstag der regierenden Arbeiterpartei mit einer nächtlichen Militärparade begangen. Das Staatsfernsehen zeigte am Sonnabend Aufzeichnungen von den Jubiläumsfeiern in der Nacht zuvor mit jubelnden Menschenmassen und einem Feuerwerk im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang. Präsentiert wurde auch eine neue Interkontinentalrakete. Das Land werde sein Militär »zur Selbstverteidigung und Abschreckung« weiter ausbauen, verkündete Staatschef Kim Jong Un in einer Ansprache. (dpa/AFP/jW)