Nachschlag: Rausreden

Jörg Carstensen/dpa Schwieriges Unterfangen: Jens Zimmermann von der SPD versucht seinen Chef Olaf Scholz im Fall Wirecard zu verteidigen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu verteidigen, ist keine leichte Aufgabe. Vor allem wenn es um seine Rolle beim Wirecard-Skandal geht. Das bekam auch Jens Zimmermann, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, am Freitag morgen im Deutschlandfunk-Interview zu spüren. Auf die Frage, ob Scholz fahrlässig gehandelt habe – wie es Danyal Bayaz von den Grünen im vorherigen Beitrag angedeutet hatte – antwortete Zimmermann: »Das, was Herr Bayaz davor gesagt hat, dass das mutwillig von Scholz war, das zeigt ja genau dieses Wahlkampfgetöse«. Die Reporterin unterbrach ihn: »Meine Frage war, ob Olaf Scholz fahrlässig gehandelt hat«. Zimmermann: »Nein, und auch die Behauptung von Bayaz, dass Scholz sich ganz oft hat informieren lassen, die stimmt ja nicht.« Aber: »Wenn Sie sagen, Scholz hat sich nicht so oft informieren lassen, hätte er das angesichts der Tatsache, dass da schon so viele Verdachtsmomente im Raum standen, nicht machen müssen?« Das nennt man wohl einen wunden Punkt treffen. (rsch)