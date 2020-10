Der Geschwister-Scholl-Preis geht in diesem Jahr an die iranisch-US-amerikanische Schriftstellerin Dina Nayeri für ihr Buch »Der undankbare Flüchtling«, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Freitag mitteilte. »Sie berichtet – einfühlsam und eindringlich – von Menschen, die vor Verfolgung, Kriegen und Bürgerkriegen fliehen, in der Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit. In diesem Sinn gibt ihr Buch dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse und fördert moralischen wie auch intellektuellen Mut«, hieß es in der Begründung. (dpa/jW)