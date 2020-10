Neues Eldorado

Ivan Alvarado/REUTERS Noch importiert die BRD Lithium aus Chile (Foto). Inzwischen forschen auch hierzulande Wissenschaftler zu Abbaumöglichkeiten in der Bundesrepublik

Steht Deutschland vor einem Rohstoffboom? Die Frage ist mit Blick auf das Leichtmetall Lithium in den vergangenen Wochen und Monaten zuweilen gestellt worden, seit Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) im Sommer von umfangreichen, sogar umweltschonend abbaubaren Vorkommen mitten in der Bundesrepublik berichteten. Ausgerechnet Lithium: Das Element ist unverzichtbar zur Herstellung von Lithiumionenakkus, die etwa in Smartphones, Digitalkameras und Notebooks stecken und aus dem modernen digitalen Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Es wird außerdem in beachtlichen Mengen für die Produktion von Lithiumionenbatterien benötigt, mit denen Elektroautos angetrieben werden. Wegen der strategischen Bedeutung der Akkus wollen die Bundesregierung und die Europäische Union (EU) mit Hilfe einer neuen »Batterieallianz« eine europäische Batterieproduktion schaffen; dazu braucht man heute: Lithium. Und nun könnte die deutsche Industrie den unverzichtbaren Rohstoff womöglich ganz bequem vor der eigenen Haustür fördern? Welche Perspektive für das Kapital!

Bislang spielen Deutschland und das übrige Europa bei der Versorgung der Industrie mit Lithium faktisch keine Rolle. Die weltweit größten nachgewiesenen und gewinnbringend ausbeutbaren Lagerstätten befinden sich in Chile; mit Importen von dort deckt die Bundesrepublik den Großteil ihres Bedarfs. Bedeutende Förderstaaten sind zudem Argentinien, China und vor allem Australien, das wie wild abbaut und aktuell der größte Lithiumexporteur überhaupt ist. Der Markt boomt: Im vergangenen Jahrzehnt ist die Lithiumförderung durchschnittlich um 13,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Laut Maros Sefcovic, einem der Vizepräsidenten der EU-Kommission, wird der Lithiumbedarf der Union bis 2030 auf das 18fache, bis 2050 gar auf das 60fache ihres aktuellen Verbrauchs steigen. Die Bundesregierung hatte eine Zeitlang vor allem Bolivien als neuen Lieferanten im Blick; dort liegen im andinen Hochland unter der weltgrößten Salzwüste, dem Salar de Uyuni, noch weitestgehend unerschlossene Vorräte, deren Volumen vermutlich dasjenige der chilenischen Vorkommen um mehr als das Doppelte übersteigt. Im Jahr 2018 hatte sich das deutsche Unternehmen ACISA durch ein Joint Venture mit der staatlichen bolivianischen YLB Zugriff auf den Rohstoff verschafft; wegen der Unruhen nach der Präsidentenwahl wurde das Projekt allerdings vorläufig gestoppt. Unter dem Putschregime von Jeanine Añez liegt es weiterhin auf Eis.

Förderoptionen im eigenen Land kämen der Bundesregierung und der Industrie da sicherlich recht. Laut Auskunft der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sind in Deutschland drei Lithiumvorkommen bekannt. Zwei davon liegen im Erzgebirge südlich von Dresden, bei Zinnwald und bei Sadisdorf. Bei Zinnwald hat sich bislang die Deutsche Lithium GmbH um einen Einstieg in die Förderung bemüht; das Unternehmen, das zur Hälfte immer noch der insolventen Solarworld AG gehört, soll nun aber an die britische Erris Resources verkauft werden, die bislang vor allem Goldlagerstätten erkundet. Die Zukunft ist unklar. Schon zuvor hatten wegen der niedrigen Lithiumkonzentration im Zinnwalder Gestein erhebliche Zweifel bestanden, ob sich die Vorräte überhaupt gewinnbringend abbauen ließen.

Schlagzeilen hat zuletzt das dritte deutsche Vorkommen im Oberrheingraben gemacht, mit dem sich Wissenschaftler vom KIT jüngst ausführlich beschäftigt haben. In der Region findet sich Lithium in mehr als 3.000 Meter tief liegendem Thermalwasser, das für Geothermiekraftwerke angezapft wird. Eines davon, das Geothermiekraftwerk in Insheim bei Landau in der Pfalz, plant bereits erste Pilotversuche: Aus dem an die Erdoberfläche beförderten Thermalwasser soll – quasi als Nebenprodukt – das Lithium mit einem am KIT entwickelten Verfahren herausgefiltert und konzentriert werden. Allein in Insheim könne man jährlich bis zu 1.200 Tonnen Lithiumkarbonat gewinnen, heißt es; und: Es könnten noch diverse weitere Kraftwerke folgen. Befürworter des Projekts sagen bereits die Förderung von mehreren tausend Tonnen Lithium pro Jahr voraus. Zum Vergleich: Die Bundesregierung zitierte kürzlich in ihrer Antwort auf eine Anfrage im Bundestag Schätzungen, die den künftigen deutschen Bedarf – je nach Entwicklung vor allem der Batterieproduktion – auf 9.000 bis 30.000 Tonnen pro Jahr beziffern.

Der Vorteil des Oberrhein-Projekts: Größere Umweltschäden dürften, wenn das Thermalwasser lediglich gefiltert und dann wieder unter die Erde geleitet wird, unterbleiben. Solche Schäden sind etwa in Chile zu beklagen, wo der Lithiumabbau Wassermangel verursacht. Der Nachteil: Eine Förderung zu Preisen, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, ist auch mit der neuen KIT-Technologie wohl nicht gesichert. Scheitert das Projekt, dann wäre die deutsche Wirtschaft erneut auf Importe zurückgeworfen, von wo auch immer.