Verleihung des Hans-Litten-Preises 2020 an Rolf Gössner

Die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V. verleiht am Sonnabend, den 10. Oktober, den Hans-Litten-Preis 2020 an Rolf Gössner:

Mit diesem Preis möchte die Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V. (VDJ) die jahrzehntelange berufliche und rechtspolitische Arbeit des Kollegen Gössner für die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat auszeichnen und insbesondere auch seine durchgängig grundrechtssensible Haltung und Expertise würdigen, sich der Aushöhlung von Grundrechten entgegenzustellen und bürgerrechtliche Opposition zu mobilisieren. Auszeichnungswürdig ist insbesondere seine investigative Publizistik zur politischen Justiz, zu den Justizopfern des Kalten Krieges und zum Überwachungsstaat. Besonders verdienstvoll auch, diejenigen, die im Dunkeln wirken – die Nachrichtendienste und vornehmlich das V-Leute-System des Inlandsgeheimdienstes »Verfassungsschutz« – unter Licht gebracht, aus- und durchleuchtet und so auch eigener 38jähriger rechtswidriger Überwachung durch den Verfassungsschutz sich offensiv widersetzt zu haben.

Der von der VDJ seit 1988 alle zwei Jahre an Juristinnen und Juristen verliehene Hans-Litten-Preis ist eine Anerkennung für deren juristisches Wirken, welches – wie seinerzeit Litten – kompromisslos dem Recht verpflichtet ist, der notwendigen Konfrontation mit den politischen Machtinteressen und ihren Institutionen nicht ausweicht und in besonders hohem Maße durch demokratisches und rechtspolitisches Engagement gekennzeichnet ist. Der Namensgeber des Preises gehörte zu den bedeutendsten Anwälten der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik und hat sich u. a. für die Rechtshilfeorganisation der Roten Hilfe als Strafverteidiger in einer Vielzahl von politischen Prozessen eindrucksvoll, konsequent und effizient für seine Mandant*innen eingesetzt. Er wurde unmittelbar nach der Machtübernahme der Nazis verhaftet und durch fünf Jahre andauernde Inhaftierung und Folter schließlich in den Tod getrieben.

Die Laudatio hält Rechtsanwalt Rupert von Plottnitz, Hessischer Staatsminister a. D., die Preisverleihung findet statt am Samstag, den 10.10.2020 um 17 Uhr. Die Veranstaltung wird parallel per Livestream übertragen über: https://hans-litten-preis-2020.vdj.de

Der DJV Berlin – Journalistenverband Berlin-Brandenburg kritisierte am Freitag Behinderung von Journalisten: Bundeseinheitlicher Presseausweis bei Berliner Polizei offenbar unbekannt

(…) Am Mittwoch (wurden) in Berlin mehrere Kolleg*innen – darunter auch mindestens ein Mitglied des DJV Berlin – JVBB – bei einer Protestaktion der Umweltgruppe Extinction Rebellion von der Polizei vorübergehend festgesetzt. Zudem wurden Speichermedien zur Beweisaufnahme beschlagnahmt. Die Betroffenen hatten sich mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis als Berichterstattende legitimiert. (…) Die Behinderung freier Berichterstattung sei in jedem Fall inakzeptabel, so Steffen Grimberg, Vorsitzender des DJV Berlin – JVBB. (…)

Der DJV Berlin – JVBB appelliert angesichts dieser Vorkommnisse an den Deutschen Presserat, Polizei und die Innenministerkonferenz, jetzt zügig die ausstehende Aktualisierung der noch aus den 1990er Jahren stammenden »Verhaltensgrundsätze Presse/Polizei« anzugehen. »Hier werden unter anderem Rechte und Pflichten von Journalist*innen und der Polizei bei Demonstrationen und Kundgebungen formuliert. (…)«, so Grimberg.