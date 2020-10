»Das klingt für viele Beschäftigte wie Hohn«

Lothar Ferstl/dpa Blick in einen Straßenzug im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg: Welches dieser Häuser würden Sie kaufen?

Mieter konnten bis vor kurzem noch darauf hoffen, dass hierzulande zumindest auf besonders angespannten Wohnungsmärkten etwas Ruhe einkehrt. Doch dann strich der zuständige Bundesbauminister Horst Seehofer die gesetzlich geplante Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Wie werten Sie diesen Schritt des CSU-Politikers?

Mit dieser Änderung im sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz knickt Seehofer vor der Immobilienlobby ein. Es ist nicht verständlich, warum ein Versprechen, das beim Wohngipfel im September 2018 im Bundeskanzleramt gegeben wurde, jetzt gebrochen werden soll.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak sprang Seehofer bei und verkündete, man wolle »mehr Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen«. Verkennen Sie den guten Willen der Unionspolitiker?

Nein. In den Ohren einer Krankenschwester oder eines Straßenbahnfahrers müssen solche Sätze wie Hohn klingen. Bei diesen Beschäftigten reicht das Einkommen häufig nur, um gerade so über die Runden zu kommen. Doch Luczak fällt dazu nur ein, dass die Kreditbedingungen verbessert werden müssten. Das ist absurd. Denn das Geld für einen Immobilienkauf müssen die Menschen ja trotzdem selbst aufbringen. Mir fehlt die Phantasie, um mir vorzustellen, wie eine niedrigschwellige Vermögensbildung zustande kommen soll. Notwendig dafür wäre eine öffentliche Förderung von Wohnungsgenossenschaften. Davon war bei ihm aber keine Rede.

Wie beurteilen Sie die Wirkung des in Berlin eingeführten »Mietendeckels«? Vielfach wird berichtet, dass Eigentümer in der Folge vermehrt auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen setzen.

Ob es so ist, kann niemand genau sagen. Die Zahlen, die wir bislang dazu haben, beziehen sich auf einen nur kurzen Zeitraum. Schließlich ist das Gesetz erst seit wenigen Monaten in Kraft. Zudem ist das Geschehen auf dem Wohnungsmarkt von der Pandemie überschattet.

Wie beurteilen Sie aktuell die Lage der Mieterinnen und Mieter?

Corona hat es nicht einfacher gemacht. Was in der Bundespolitik bisher unternommen wurde, hat keinen durchschlagenden Erfolg. Es müsste viel mehr bei der Wohnungsbauförderung passieren.

Ein Großteil Ihres Berufsstandes verdient sein Geld mit juristischen Auseinandersetzungen wie denen zwischen Eigentümern und Mietern. Warum vertreten Sie die Interessen der weniger Betuchten?

Nicht alle Anwälte arbeiten gewinnorientiert. Die Probleme von Mieterinnen und Mietern sehe ich täglich in meiner Anwaltskanzlei. Das hinterlässt Spuren.

Sind Sie da in der Minderheit? Von sozialen Konflikten, die anhand von Klagen ausgefochten werden, profitiert ja ein Großteil Ihres Berufsstandes.

In der Anwaltschaft gibt es gerade eine – wenn auch verhalten geführte – Diskussion: Wie gehen wir damit um, dass bedürftige Mandanten mit sehr geringen Streitwerten für Anwälte wirtschaftlich kaum attraktiv erscheinen? Vermutlich wird sich dieses Problem in Zukunft noch verschärfen.

Die in unserem Verein organisierten Kolleginnen und Kollegen machen ihren Job nicht nur, weil sie Geld verdienen wollen. Viele fühlen sich berufen, die Menschen zu unterstützen, die es brauchen.

Womit wir wieder bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sind, die Sie deutlich erschwert sehen wollen. Wieso ist dieser Punkt so zentral?

Ein solcher Schritt wäre gerade in Berlin dringend geboten. Zwar bleibt ein Mietvertrag gültig, weil der Käufer einer in Eigentum umgewandelten Wohnung diesen übernehmen muss. Dem Mieter darf er erst nach zehn Jahren kündigen. Aber nach dieser Frist ist es in Berlin gängige Praxis, dass umgewandelt wird. So werden Menschen mit geringem Einkommen aus der Innenstadt verdrängt.

Aus meiner Sicht muss der Genossenschaftsgedanke gefördert und die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder eingeführt werden. Wohnungsunternehmen waren bis in die 1980er Jahre hinein wirtschaftliche wie soziale Bindungen und Beschränkungen auferlegt – mit dem Ziel, die Wohnversorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu verbessern. Dieser Weg muss wieder eingeschlagen werden.