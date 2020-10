Streik soll Blockade brechen

Annette Riedl/dpa Warnstreik: Stillstand im Betriebshof der Berliner Verkehrsbetriebe (9.10.2020)

Klare Aussage: »Warnstreik. Tram, Busse und U-Bahn fahren ganztägig nicht.« Auf den Anzeigentafeln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stand das, was Verdi im Vorfeld angekündigt hatte. 6.000 ÖPNV-Kollegen waren aufgerufen, von Freitag morgen bis Sonnabend früh in den Ausstand zu treten. »Der Warnstreik verlief absolut erfolgreich, alle Räder standen still«, freute sich Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt am Freitag im jW-Gespräch. Indes nicht ganz: Die S-Bahn der Hauptstadt fuhr überplanmäßig, setzte Dutzende Züge extra in die Spur. Neben Berlin blieben am Freitag in Brandenburg und Bayern öffentliche Verkehrsmittel in den Depots.

Zum Hintergrund: Verdi will bundesweit einheitliche Tarifregeln für die rund 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr durchsetzen. Die Tarifverhandlungen werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln geführt. Die Arbeitsbedingungen in den Regionen differieren Verdi zufolge zu stark. Deshalb sollen die regionalen Regeln um einen Rahmentarifvertrag auf Bundesebene ergänzt werden. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) verweigert Gespräche. Bis heute. Die VKA lasse sich durch Warnstreiks nicht an den Verhandlungstisch zwingen, hatte Thomas Wissgott vom Spitzenverband bereits am Dienstag erklärt.

Der Berliner Fahrgastverband IGEB hingegen reagierte verständnisvoll auf die Warnstreiks. Die Aktion sei auch das Ergebnis eines jahrelangen Desinteresses der Politik gegenüber den Problemen im ÖPNV, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, am Donnerstag via dpa.

Die BVG kritisierte die Gewerkschaftsaktion scharf. »Angesichts steigender Coronawerte kommt dieser 24stündige Warnstreik zu einem völlig falschen Zeitpunkt und setzt unsere Fahrgäste einem unnötigen Gesundheitsrisiko aus«, teilte das Unternehmen am Freitag auf jW-Nachfrage mit. Arndt widerspricht: Der ÖPNV sei kein Corona-Hotspot. »Die Blockadehaltung der Arbeitgeber macht Warnstreiks erforderlich«, betonte der Gewerkschafter.