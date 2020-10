Annegret Hilse/REUTERS Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen: Aufarbeitung à la Olaf Scholz

Am Donnerstag hat sich der von Linkspartei, Grünen und FDP eingesetzte Untersuchungsausschuss im Bundestag zu den kriminellen Machenschaften um den Wirecard-Konzern konstituiert. Die Initiative war zustande gekommen, nachdem mehrere der in den Skandal verwickelten Regierungsvertreter sich im Rahmen der Sitzungen des regulären Finanzausschusses ausgesprochen zugeknüpft gegeben hatten oder gleich ganz ferngeblieben waren. Insbesondere im Kanzleramt hatte man offensichtlich darauf gesetzt, die parlamentarische Arbeit zu ignorieren und das Thema auszusitzen.

Nun steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) höchstpersönlich auf der Zeugenliste für den U-Ausschuss, die ZDF am Donnerstag vorlag. Die Vorladung ist verbindlich. Merkel wird vorgeworfen, sich nach einem Besuch des Wirecard-Lobbyisten Karl-Theodor zu Guttenberg auf einer China-Reise persönlich für das Unternehmen eingesetzt zu haben. Zu dem Zeitpunkt stand der Vorwurf der Bilanzfälschung bereits im Raum. Auch Guttenberg sowie Merkels Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller und der deutsche Botschafter in Beijing, Clemens von Goetze, sollen in diesem Zusammenhang befragt werden.

Vorgeladen werden sollen darüber hinaus unter anderem auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Wirecard hat in Bayern seinen Sitz, und dem dortigen Landeskriminalamt wird zur Last gelegt, Hinweise auf Bilanzfälschungen und Geldwäsche nicht weitergegeben zu haben. Bevor jedoch die politisch Verantwortlichen den Parlamentariern Rede und Antwort stehen müssen, wollen Die Linke, Grüne und FDP Sachverständige zu Wort kommen lassen. So soll etwa am 28. Oktober der Financial Times-Journalist Dan McCrum aussagen, der den Skandal aufgedeckt hatte.

Laut dem finanzpolitischen Sprecher der Linksfraktion, Fabio De Masi, geht es im Ausschuss nicht nur darum, den Milliardenbetrug um den früheren Dax-Konzern aufzuklären. Vielmehr soll auch öffentlicher Druck erzeugt werden, »damit die Regierung die Finanzaufsicht effektiv reformiert«. In dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun, wie der gescheiterte Befreiungsschlag von Scholz und Justizministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) vom Mittwoch zeigte. Die beiden hatten just am Tag vor der Konstituierung des U-Ausschusses einen sogenannten Aktionsplan vorgelegt, mit dem die Bankenaufsicht Bafin »mehr Biss« bekommen sollte.

Kritik am Zeitpunkt der Vorstellung und den Inhalten des Plans hagelte es von allen Seiten, nicht nur aus der Opposition: Es würden kaum konkrete Konsequenzen aus dem Betrugsskandal beschrieben, kritisierte etwa der Obmann der CDU/CSU-Fraktion, Matthias Hauer, gegenüber dpa. Der Reformbedarf bei der Bafin sei groß. Laut dem Grünen-Finanzexperten Danyal Bayaz bietet der Plan »wenig mehr als die Ankündigung, dieses und jenes zu prüfen«.

Der Skandal um den mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister wirkt sich derweil auch auf EU-Ebene aus: Am Mittwoch hatten im Rahmen einer parlamentarischen Debatte mehrere EU-Abgeordnete eine Stärkung der gemeinsamen Finanzaufsicht gefordert. Der zuständige Kommissar, Valdis Dombrovskis, kündigte Konsequenzen an. Bis Jahresende will seine Behörde einen Vorschlag für ein EU-weit gültiges Regelbuch präsentieren.